پیشرفت ۶۰ درصد پروژه مسکن ۴۹۰ واحدی فرهنگیان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی ظهر یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن با تاکید بر جایگاه راهبردی بخش مسکن در مدیریت اقتصادی و اجتماعی استان، تأمین مسکن را یکی از اولویتهای اساسی و مطالبه جدی مردم عنوان کرد و گفت: هزینههای سنگین مسکن فشار مضاعفی بر خانوارها بهویژه دهکهای پایین وارد کرده و بر همین اساس، تسریع در تکمیل پروژهها و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای قانونی و اجرایی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ضرورت رویکردهای مشارکتی در اجرای پروژههای مسکن، ادامه داد: بدون جلب مشارکت متقاضیان و طراحی سازوکارهای توانمندسازی، بخش قابل توجهی از متقاضیان امکان تامین سهم آورده را نخواهند داشت و از چرخه خانهدار شدن خارج میشوند؛ از این رو، نگاه حمایتی و تسهیلگر در قبال دهکهای یک تا چهار باید بهصورت جدی دنبال شود.
استاندار همدان همچنین از پیشرفت پروژه هشت هزار و ۲۷۶ واحدی کوی پرواز خبر داد و افزود: از این تعداد ۲ هزار و ۴۹۵ واحد که متقاضیان آنها سهم آورده خود را کامل کنند، در مراحل پایانی قرار داشته و تا تیرماه سال جاری به مرحله انتخاب واحد میرسند و برنامهریزی شده است تا در نیمه نخست سال به متقاضیان تحویل داده شوند.
وی تاکید کرد: تامین منابع تسهیلاتی بهویژه سهم تعهدی دولت برای دهکهای پایین در حال پیگیری است و همزمان، اجرای زیرساختهای ضروری شامل آب، برق، گاز و خدمات روبنایی نظیر فضاهای آموزشی و درمانی نیز در دستور کار قرار دارد تا این پروژهها با کیفیت مناسب به بهرهبرداری برسند.
ملانوری شمسی با اشاره به سایر پروژههای در حال اجرا، از پیشرفت مناسب پروژه ۴۹۰ واحدی فرهنگیان پس از یک دوره رکود خبر داد و گفت: این پروژه هماکنون با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در حال اجرا هست و با رفع موانع مالی و اجرایی، روند تکمیل آن شتاب گرفته است.
در پایان این جلسه، بر لزوم انسجام مدیریتی، تسریع در اجرای مصوبات و پیگیری مستمر پروژهها تاکید و مقرر شد دستگاههای اجرایی با رویکردی جهادی، روند تامین مسکن در استان را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند.
نظر شما