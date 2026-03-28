به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در بازدید از باند دوم پل سوم بشار یاسوج به حادثه مسدود شدن پل کمربندی مختار براثر بارشهای شدید اشاره کرد و گفت: از سال گذشته به دنبال تکمیل باند دوم پل سوم بشار بودیم اما به دلیل شرایط جوی هفتههای اخیر امکانات آسفالت آن مقدور نبود.
وی افزود: حادثه ریزش پل مختار موجب شد بلافاصله پس از پایان بارشها، آسفالت مسیر و نصب جداکننده بتنی با تلاش حوزه عمرانی استانداری توسط شهرداری انجام شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: باند دوم پل سوم بشار روز سهشنبه یازدهم فروردین ماه رسما افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.
رحمانی با بیان اینکه این پروژه تکمیل و چهار خطه میشود، اضافه کرد: در ادامه عملیات تعریض پل سوم به سمت پل زردک تا کمربندی را با توجه به امکانات دستگاههای اجرایی انجام و بخشی از بارترافیکی به این سمت هدایت میشود و مشکل ترافیکی کاهش مییابد.
