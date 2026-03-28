۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

افتتاح و بهره‌برداری از پل سوم بشار یاسوج در آینده نزدیک 

افتتاح و بهره‌برداری از پل سوم بشار یاسوج در آینده نزدیک 

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح و بهره‌برداری پل سوم بشار یاسوج در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در بازدید از باند دوم پل سوم بشار یاسوج به حادثه مسدود شدن پل کمربندی مختار براثر بارش‌های شدید اشاره کرد و گفت: از سال گذشته به دنبال تکمیل باند دوم پل سوم بشار بودیم اما به دلیل شرایط جوی هفته‌های اخیر امکانات آسفالت آن مقدور نبود.

وی افزود: حادثه ریزش پل مختار موجب شد بلافاصله پس از پایان بارش‌ها، آسفالت مسیر و نصب جداکننده بتنی با تلاش حوزه عمرانی استانداری توسط شهرداری انجام شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: باند دوم پل سوم بشار روز سه‌شنبه یازدهم فروردین ماه رسما افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

رحمانی با بیان اینکه این پروژه تکمیل و چهار خطه می‌شود، اضافه کرد: در ادامه عملیات تعریض پل سوم به سمت پل زردک تا کمربندی را با توجه به امکانات دستگاه‌های اجرایی انجام و بخشی از بارترافیکی به این سمت هدایت می‌شود و مشکل ترافیکی کاهش می‌یابد.

