فاز اول مجتمع شهید شبان ارومیه ۲۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

مجتبی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای تامین و توزیع آب شرب مجتمع ۳۳ روستایی شهید شبان شهرستان ارومیه، اظهار کرد: با وجود جنگ رمضان و حملات هوایی دشمنان صهیونی و آمریکایی به این شهرستان، این پروژه به‌ منظور تأمین آب شرب پایدار برای جمعیتی بالغ بر ۲۸ هزار نفر در حال اجراست.

وی ادامه داد: برای تکمیل پروژه در فاز اول حداقل دو هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز بوده که در سال جاری در حدود ۹۹۰ میلیارد ریال تخصیص یافته و برای اتمام کل پروژه و تامین آب پایدار ۳۳ روستا، مستلزم تامین اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد ریال است.

نجفی با اشاره به ادامه روند خدمات رسانی و فعالیت پروژه‌های عمرانی در سراسر استان گفت: شرایط خاص و جنگی حال حاضر کشور و استان نه تنها روند خدمات رسانی را متوقف نکرده است، بلکه همکاران ما با جدیت بیشتری در حال فعالیت در کلیه واحدهای ستادی و اموری هستند و روند اجرای پروژه‌ها به خوبی پیش می‌رود.

وی با توجه به اهمیت طرح شهید شبان در ارتقای سطح خدمات‌رسانی به روستاهای شمال ارومیه اظهار داشت: پروژه مجتمع شهید شبان با تعریف عملیات حفر و تجهیز سه حلقه چاه، احداث بیش از ۱۴۰ کیلومتر خط انتقال در اقطار مختلف، اجرای مخازن ذخیره با ظرفیت ۲۲۴۰ مترمکعب و ساخت ایستگاه‌های پمپاژ با ظرفیت یک هزار و۸۶۰ متر مکعب از سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی ادامه داد: با تخصیص بخشی از اعتبار مورد نیاز پروژه، ۱۸ هزار و۵۰۰ متر لوله پلی اتیلن توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) به انبار این شرکت تحویل شده است.

نجفی گفت: با تخصیص اعتبارات، ۳ پیمانکار در جبهه های کاری مختلف از جمله حفاری و لوله گذاری با جنس و سایز های مختلف، حفر چاه و احداث اتاقک سرچاهی، احداث مخازن ۵۰۰ و ۱۰۰۰ مترمکعبی و عبورهای عرضی از جاده های روستایی مشغول به کار هستند.