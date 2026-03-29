۲۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی مورد حمله دشمن قرار گرفت؛ آمار اساتید شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون حدود ۲۰ دانشگاه و خوابگاه دانشجویی مورد حمله مستقیم دشمن قرار گرفته است در حالی که به طور کلی اماکن غیرنظامی از هجوم و جنگ مجزا هستند.
وی افزود: طبق رویههای قضایی و کنوانسیونهای بین المللی ساحت علم از جنگ مستثنی است.
وی اظهار کرد: چندین دانشگاه و مرکز تحقیقاتی مورد اصابت مستقیم قرار گرفته است اما ساختار علم با زدن ساختمانها فرو نمیپاشد.
وزیر علوم گفت: علم در ایران نهادینه شده است و ساختار پیدا کرده است؛ با زدن ساختمان مسیر علم مختل نمیشود، مسیر علم در ایران بی بازگشت است.
وی افزود: هدف قرار دادن مراکز علمی مسئولیت بین المللی برای کشور مهاجم به وجود میآورد.
وی اظهار کرد: اقدام حقوقی در همه موارد را آغاز کردیم و مستندسازی محکمه پسند را انجام داده ایم.
سیمایی گفت: دولت نسبت به همه خرابیها مسئولیت دارد و اقدامات جبرانی را آغاز کرده است.
وی افزود: مجموعا در جنگ رمضان و ۱۲ روزه بین ۱۵ تا ۲۰ استاد دانشگاه توسط دشمن ترور شده است اما تعداد دانشجویان شهید خیلی زیاد است و جای خالی آنها احساس میشود.
نظر شما