۲۰دانشگاه و مرکز آموزش عالی مورد حمله دشمن قرار گرفت؛ آمار اساتید شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جمع خبرنگاران گفت: از آغاز جنگ رمضان تاکنون حدود ۲۰ دانشگاه و خوابگاه دانشجویی مورد حمله مستقیم دشمن قرار گرفته است در حالی که به طور کلی اماکن غیرنظامی از هجوم و جنگ مجزا هستند.

وی افزود: طبق رویه‌های قضایی و کنوانسیون‌های بین المللی ساحت علم از جنگ مستثنی است.

وی اظهار کرد: چندین دانشگاه و مرکز تحقیقاتی مورد اصابت مستقیم قرار گرفته است اما ساختار علم با زدن ساختمان‌ها فرو نمی‌پاشد.

وزیر علوم گفت: علم در ایران نهادینه شده است و ساختار پیدا کرده است؛ با زدن ساختمان مسیر علم مختل نمی‌شود، مسیر علم در ایران بی بازگشت است.

وی افزود: هدف قرار دادن مراکز علمی مسئولیت بین المللی برای کشور مهاجم به وجود می‌آورد.

وی اظهار کرد: اقدام حقوقی در همه موارد را آغاز کردیم و مستندسازی محکمه پسند را انجام داده ایم.

سیمایی گفت: دولت نسبت به همه خرابی‌ها مسئولیت دارد و اقدامات جبرانی را آغاز کرده است.

وی افزود: مجموعا در جنگ رمضان و ۱۲ روزه بین ۱۵ تا ۲۰ استاد دانشگاه توسط دشمن ترور شده است اما تعداد دانشجویان شهید خیلی زیاد است و جای خالی آن‌ها احساس می‌شود.