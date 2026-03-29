به گزارش خبرنگار مهر، فریبرز عباسی عصر یکشنبه در نشست بررسی وضعیت اعتبارات و چالشهای سامانههای نوین آبیاری در استان مازندران با حضور فریبرز عباسی خواستار رفع موانع اجرایی و تعیین تکلیف طرحهای نیمهتمام شد..
در این نشست، عباسی با تأکید بر اهمیت توسعه سامانههای نوین آبیاری در افزایش بهرهوری مصرف آب، اظهار کرد: تکمیل طرحهای نیمهتمام و در حال اجرا باید با جدیت دنبال شود و موانع موجود در مسیر اجرای پروژهها برطرف شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده مؤثر از اعتبارات تخصیصیافته افزود: هماهنگی بین بخشهای اجرایی و فنی نقش مهمی در تسریع روند اجرای پروژهها دارد.
در ادامه، انتظارالمهدی سرپرست آب و خاک جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اهمیت این سامانهها در مدیریت منابع آب و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی، گفت: در این نشست وضعیت اعتبارات، روند اجرای طرحها، پروژههای نیمهتمام و طرحهایی که هنوز تحویل قطعی نشدهاند مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: همچنین چالشهای فنی و اجرایی پروژهها احصا و راهکارهایی برای تسریع در تکمیل و بهرهبرداری از این طرحها ارائه شد.
