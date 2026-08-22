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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۱۵

پروژه‌های نیمه‌کاره جهاد کشاورزی بویراحمد از افتتاح خط خوردند

پروژه‌های نیمه‌کاره جهاد کشاورزی بویراحمد از افتتاح خط خوردند

یاسوج- رئیس جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: برخی طرح‌های نیمه‌تمام به دلیل تکمیل نشدن، شرایط افتتاح ندارند و باید از فهرست پروژه‌های افتتاحی حذف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدخت حبیبی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری بویراحمد با اشاره به وضعیت یکی از طرح‌های نیمه‌تمام حوزه جهاد کشاورزی اظهار کرد: این طرح هنوز نیمه‌کاره است و اصلاً قابلیت افتتاح ندارد، بنابراین باید از فهرست پروژه‌های قابل افتتاح حذف شود.

وی افزود: در حوزه آب و خاک نیز پروژه‌های مختلفی در شهرستان در دست اجراست که بخشی از آنها تکمیل و تحویل شده و بخش دیگری همچنان در حال اجرا است.

رئیس جهاد کشاورزی بویراحمد تصریح کرد: از مجموع ۴۹ پروژه، ۱۶ پروژه به‌طور کامل تحویل داده شده و حدود ۱۵ پروژه دیگر نیز در حال اجرا است.

حبیبی با اشاره به مشکلات اعتباری برخی پروژه‌ها گفت: متأسفانه برای تعدادی از طرح‌ها تخصیص اعتبار انجام نشده و در مواردی نیز پیمانکار به دلیل مشکلات موجود، عملیات اجرایی را متوقف و پروژه را رها کرده است.

وی تأکید کرد: وضعیت پروژه‌ها باید پیش از قرار گرفتن در فهرست طرح‌های قابل افتتاح بررسی شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام و فاقد شرایط لازم به عنوان پروژه افتتاحی معرفی نشوند.

کد مطلب 6923786

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