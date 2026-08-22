به گزارش خبرنگار مهر، مهدخت حبیبی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری بویراحمد با اشاره به وضعیت یکی از طرح‌های نیمه‌تمام حوزه جهاد کشاورزی اظهار کرد: این طرح هنوز نیمه‌کاره است و اصلاً قابلیت افتتاح ندارد، بنابراین باید از فهرست پروژه‌های قابل افتتاح حذف شود.

وی افزود: در حوزه آب و خاک نیز پروژه‌های مختلفی در شهرستان در دست اجراست که بخشی از آنها تکمیل و تحویل شده و بخش دیگری همچنان در حال اجرا است.

رئیس جهاد کشاورزی بویراحمد تصریح کرد: از مجموع ۴۹ پروژه، ۱۶ پروژه به‌طور کامل تحویل داده شده و حدود ۱۵ پروژه دیگر نیز در حال اجرا است.

حبیبی با اشاره به مشکلات اعتباری برخی پروژه‌ها گفت: متأسفانه برای تعدادی از طرح‌ها تخصیص اعتبار انجام نشده و در مواردی نیز پیمانکار به دلیل مشکلات موجود، عملیات اجرایی را متوقف و پروژه را رها کرده است.

وی تأکید کرد: وضعیت پروژه‌ها باید پیش از قرار گرفتن در فهرست طرح‌های قابل افتتاح بررسی شود تا پروژه‌های نیمه‌تمام و فاقد شرایط لازم به عنوان پروژه افتتاحی معرفی نشوند.