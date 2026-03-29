  1. استانها
  2. اصفهان
۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

مصدومیت ۴ نفر از کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمله امروز

اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام کرد که بعدازظهر نهم فروردین در پی حمله هوایی به یکی از پژوهشکده‌های این دانشگاه، چند ساختمان آسیب دید و چهار نفر از کارکنان نیز به صورت سطحی مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد حوالی ساعت ۱۴ روز نهم فروردین، این دانشگاه برای دومین بار هدف حمله هوایی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حمله که یکی از پژوهشکده‌های دانشگاه را هدف قرار داده است، علاوه بر آسیب به ساختمان محل حادثه، به چندین ساختمان دیگر در محوطه دانشگاه نیز خسارت وارد کرده است.

طبق این اطلاعیه، در جریان این حادثه چهار نفر از کارکنان دانشگاه به صورت سطحی مجروح شدند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین تأکید کرد بررسی میزان دقیق خسارت‌ها و جزئیات بیشتر این حادثه همچنان ادامه دارد.

گفتنی است ششم فروردین ماه نیز دانشگاه صنعتی اصفهان هدف حمله قرار گرفته بود.

کد مطلب 6786505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

