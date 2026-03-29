مصدومیت ۴ نفر از کارکنان دانشگاه صنعتی اصفهان در حمله امروز

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد حوالی ساعت ۱۴ روز نهم فروردین، این دانشگاه برای دومین بار هدف حمله هوایی قرار گرفت.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حمله که یکی از پژوهشکده‌های دانشگاه را هدف قرار داده است، علاوه بر آسیب به ساختمان محل حادثه، به چندین ساختمان دیگر در محوطه دانشگاه نیز خسارت وارد کرده است.

طبق این اطلاعیه، در جریان این حادثه چهار نفر از کارکنان دانشگاه به صورت سطحی مجروح شدند.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی اصفهان همچنین تأکید کرد بررسی میزان دقیق خسارت‌ها و جزئیات بیشتر این حادثه همچنان ادامه دارد.

گفتنی است ششم فروردین ماه نیز دانشگاه صنعتی اصفهان هدف حمله قرار گرفته بود.