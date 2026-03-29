آغاز پویش «بو نیشتمان» در کردستان؛ نمایش اقتدار فرهنگی و همبستگی ملی

علیاصغر دریایی در گفتوگو با خبرنگار مهر از آغاز پویش «بو نیشتمان» در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این پویش با مشارکت شوراهای فرهنگ عمومی در بخشها و شهرستانهای تابعه و همراهی اقشار مختلف مردم آغاز شده است.
وی با اشاره به پیشینه رشادتها و ایثارگریهای مردم کردستان در دفاع از ارزشهای ملی افزود: پویش فراگیر «بو نیشتمان» در تلاش است تا دیدگاهها و روایتهای اقشار مرجع و تأثیرگذار استان در حوزه وطندوستی، غیرت و اقتدار ملی را در قالب بازنشر رسانهای به تصویر بکشد.
دریایی ادامه داد: از جمله جلوههای این پویش میتوان به اقدامات انساندوستانه نظیر اهدای خون توسط کنشگران فرهنگی و اجتماعی، فعالیتهای مردمی در تقویت حس میهندوستی و نیز ترویج همدلی و همگرایی ملی اشاره کرد.
وی تأکید کرد: این حرکت مردمی، نمایانگر نگاه انساندوستانه مردم کردستان در التیام آلام بشری و تقویت انسجام اجتماعی در سطح کشور است.
نظر شما