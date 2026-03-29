الجزیره: پیام های ایران از حمله به کارخانه مواد شیمیایی در بئرالسبع

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حسن جونی، کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک گفت که هدف قرار دادن یک کارخانه مواد شیمیایی در نزدیکی بئرالسبع توسط ایران که امروز انجام شد، در پاسخ به بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران توسط رژیم اسرائیل بود و «پیام‌های متقابل در آستانه خطر» را مخابره کرد.

اورژانس رژیم صهیونیستی از حداقل یک زخمی پس از هدف قرار گرفتن یک کارخانه مواد شیمیایی در بئرالسبع توسط ایران خبر داد. سازمان پخش اسرائیل نیز گزارش داد که کارخانه هدف قرار گرفته در بئرالسبع حاوی مواد خطرناک است و منطقه، به دلیل نشت مواد شیمیایی تخلیه شده است.

سرهنگ جونی افزود که تشدید تنش متقابل بین ایران و رژیم اسرائیل در سایه روند دیپلماتیک جاری برای توقف جنگ رخ می‌دهد. ایران که در موقعیت پاسخ به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد، تاکنون به هر تهدید یا حمله ای در همان سطح پاسخ داده است. این کارشناس مسائل نظامی تأیید می‌کند که این اتفاق نشان می دهد که ایران همچنان یک بازیگر مؤثر در این جنگ است.

جونی افزود که هدف قرار دادن یک کارخانه مواد شیمیایی در بئرالسبع توسط ایران، دقت موشک های ایرانی را نشان می دهد و ثابت می‌کند که پدافند رژیم صهیونیستی قادر به مقابله با این موشک ها نیست.

بنا بر گزارش الجزیره، هدف قرار دادن یک کارخانه مواد شیمیایی در بئرالسبع توسط ایران پس از حملات متمرکز در جنوب سرزمین های اشغالی صورت گرفت. حملات ایران همچنین بر مواضعی در شمال سرزمین های اشغالی و بندر حیفا که حاوی ایستگاه‌های حیاتی سوخت و نفت است، نیز متمرکز بود.

آمریکا و اسرائیل پیش از این، مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی و زیرساختی ایران، از جمله کارخانه‌های فولاد و سیمان و تأسیسات انرژی هسته‌ای را هدف قرار داده بودند که یک اقدام به شدت تنش آفرین به شمار می رود.