بقائی: ایران هیچ دشمنی با مردم آمریکا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تظاهراتهای گسترده در ایالتها و شهرهای مختلف آمریکا و دیگر کشورها در اعتراض به تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در شبکه ایکس نوشت: «بزرگترین تظاهرات تاریخ آمریکا در اعتراض به جنگ غیرقانونی که هیات حاکمه این کشور علیه ایران به راه انداخته، در سراسر آمریکا در جریان است.
سالهاست که مردم آمریکا با ایستادگی در برابر سیاستهای نادرست و جنگطلبانه هیات حاکمه کشورشان، شجاعت اخلاقی چشمگیری نشان دادهاند. تصمیمهایی که آشکارا ناقض قوانین بینالمللی و ارزشهای بنیادین انسانیاند، اغلب در خفا گرفته میشود، اما در نهایت این مردم آمریکا و وجدان جهانیاند که داوری خواهند کرد.
ایران هیچ دشمنی با مردم آمریکا ندارد. نه جان آمریکاییها و نه مالیاتشان نباید فدای «جنگی هوسآلود» و بیمعنا شود که برآمده از جاهطلبیها و اغراض اهریمنی جنایتکاران جنگی تحت تعقیب است».
