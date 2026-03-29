به گزارش خبرگزاری مهر، حدود یک ماه است که مردم ولایتمدار و انقلابی ایران در ایام ماه مبارک رمضان و تعطیلات عید نوروز، صبح، ظهر و شب خیابانها را ترک نکردهاند و با برپایی گسترده کاروانهای خودرویی و موتوری در شهرها و استانهای مختلف کشور، حماسهای باشکوه از انسجام، همدلی و وحدت ملی را به نمایش گذاشتهاند.
این حرکتهای خودجوش مردمی، نماد روشن ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی، حمایت قاطع از نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی و بیعت مجدد با آرمانهای انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا است.
در نقاط مختلف کشور از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، اقشار گوناگون مردم با نصب پرچمهای سهرنگ مقدس جمهوری اسلامی، تصاویر رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر دفاع از میهن بر خودروها و موتورسیکلتها، به خیابانها آمدند.
حضور حماسی مردم در خیابانه پیام روشن و قاطع ملت ایران را به دشمنان رساند که هرگونه تجاوز به تمامیت ارضی و حاکمیت ملی ایران، با پاسخ محکم، کوبنده و متحدانه ملت و نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
این کاروانها در شهرهای بزرگ و کوچک جریان یافت؛ از اصفهان تا کرمان، همدان، قزوین، شهرکرد، طرقبه شاندیز، تبریز، اردبیل، بوشهر، ایلام، سمنان، شیراز، چابهار و دیگر نقاط کشور که با پاسخ به پیام فرماندهان نظامی مبنی بر «خیابان با شما، میدان با ما» صحنهای از غیرت انقلابی را خلق کرد.
مردم غیور با رژههای خودرویی و موتوری، اقامه نماز جمعی در میادین، سوزاندن نمادهای استکبار و فریادهای حیدر حیدر، بار دیگر نشان دادند که تهدیدات خارجی تنها به تقویت انسجام ملی و افزایش عزم انقلابی منجر میشود.
حضور پرشور بانوان، جوانان، کودکان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف جامعه در این کاروانها، جلوهای از عمق مردمی بودن این حماسه بود.
این تجمعات و رژههای مردمی که در حمایت از نیروهای مسلح و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا شکل گرفت، مظهر واقعی وحدت ملی است. حملات دشمنان نه تنها اراده ملت را تضعیف نکرده، بلکه آتش خشم مقدس و روحیه جهادی را در میان مردم شعلهورتر ساخته است.
کاروانهای خودرویی و موتوری ملت ایران، به تعبیر تحلیلگران، نمایش اقتدار مردمی در خیابانهاست در حالی که میدان نبرد با دشمن توسط نیروهای مسلح مدیریت میشود.
این حرکات خودجوش نشاندهنده آن است که ملت ایران در برابر هر تهدید خارجی، با وحدت و همدلی کامل از انقلاب اسلامی، رهبر فرزانه خود و نیروهای مقتدر دفاعی حمایت میکند و دشمنان باید بدانند که هر اقدام تجاوزکارانهای، با پاسخ کوبندهتر و حمایت بیوقفه مردم مواجه خواهد شد.
ملت بزرگ ایران ایستاده است و تا تحقق پیروزی نهایی و نابودی رژیمهای متجاوز، این راه را با قدرت ادامه خواهد داد.
