خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: این روزها که فضای کشور تحت تأثیر تحولات منطقهای و شرایط خاص قرار دارد، مردم ایران اسلامی همچون همیشه با حضور در صحنه، انسجام و همبستگی ملی خود را به رخ جهانیان میکشند.
در این میان، مردم استان کردستان نیز همگام با سایر نقاط کشور، از همان ابتدای «جنگ رمضان» تاکنون حضوری پررنگ و معنادار در حمایت از وطن، انقلاب اسلامی و نیروهای مسلح داشتهاند.
خیابانهای شهرهای کردستان، از سنندج تا بیجار و قروه، شاهد حضور اقشار مختلف مردم بوده و در کنار آن، برخی روستاهای این استان نیز با برگزاری کاروانهای خودرویی و تجمعات مردمی، سهم خود را در این نمایش اقتدار و وفاداری ایفا کردهاند.
فریادهای «اللهاکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» در کوچهها و خیابانها طنینانداز شده و بار دیگر نشان داده است که مردم این دیار، همواره در بزنگاههای حساس، پای کار انقلاب و کشور خود ایستادهاند.
از شهر تا روستا؛ یک صدا برای ایران
آنچه در روزهای اخیر در کردستان به چشم میخورد، تنها محدود به مراکز شهری نیست بلکه روستاها نیز بهعنوان بخش مهمی از بدنه اجتماعی استان حضوری فعال و تأثیرگذار داشتهاند.
مردم روستاها با امکانات محدود اما با انگیزهای بزرگ، به میدان آمدهاند تا نشان دهند دفاع از وطن، مرز جغرافیایی نمیشناسد.
کاروانهای خودرویی که با پرچمهای سهرنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر شهدا مزین شدهاند، در مسیرهای روستایی به حرکت درمیآیند و با ایجاد فضایی حماسی، پیام وحدت و ایستادگی را به گوش همگان میرسانند، این حرکتها، جلوهای از پیوند عمیق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی است؛ پیوندی که در گذر زمان نهتنها کمرنگ نشده، بلکه مستحکمتر نیز شده است.
گنجآب اولیاء؛ جلوهای از غیرت انقلابی
در روستای گنجآب اولیاء از توابع شهرستان قروه، مردم با برگزاری رژه خودرویی و تجمعی گسترده صحنهای از همبستگی و همدلی را رقم زدند این مراسم با حضور خانوادهها، جوانان و ریشسفیدان روستا برگزار شد و فضای خاصی از شور و شعور انقلابی را به نمایش گذاشت.
خودروها با نصب پرچم و پخش سرودهای انقلابی، در مسیرهای تعیینشده حرکت کردند و در ادامه مردم با تجمع در نقطهای مشخص، با سر دادن شعارهای انقلابی، حمایت خود را از نیروهای مسلح اعلام کردند.
یکی از شرکتکنندگان در این مراسم در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: ما مردم این منطقه همیشه در صحنه بودهایم امروز هم آمدهایم تا بگوییم در کنار نیروهای مسلح هستیم و از کشورمان دفاع میکنیم این حضور، وظیفه ماست.
قمچقا؛ کاروانی به نام وفاداری
در روستای قمچقا از توابع شهرستان بیجار نیز رژه خودرویی با عنوان «اربعین رهبر شهید» برگزار شد که با استقبال گسترده مردم همراه بود این کاروان خودرویی با نظم و هماهنگی خاصی در سطح روستا حرکت کرد و فضای معنوی و حماسی ویژهای را ایجاد کرد.
شرکتکنندگان با در دست داشتن تصاویر شهدا و سردادن شعارهای انقلابی، بار دیگر بر ادامه راه شهدا تأکید کردند، حضور نسل جوان در این مراسم، از نکات قابل توجهی بود که نشاندهنده انتقال ارزشهای انقلاب به نسلهای بعدی است.
یکی از جوانان حاضر در این مراسم گفت: ما با این کاروان میخواهیم نشان دهیم که راه شهدا ادامه دارد دشمنان بدانند که این ملت هرگز تسلیم نمیشود و همیشه پشت کشورش ایستاده است.
صدای مردم؛ روایتهایی از دل میدان
حضور مردم در این تجمعات، تنها یک حرکت نمادین نیست، بلکه بازتابی از باورها و اعتقادات عمیق آنان است گفتوگو با برخی از شرکتکنندگان، ابعاد مختلف این حضور را روشنتر میکند.
یک بانوی شرکتکننده در تجمع گنجآب اولیاء اظهار داشت: ما به همراه فرزندانمان در این مراسم شرکت کردیم تا به آنها یاد بدهیم که باید همیشه از کشورشان دفاع کنند، این انقلاب با خون شهدا به دست آمده و باید حفظ شود.
یکی از کشاورزان روستای قمچقا نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: شاید امکانات ما کم باشد، اما عشق ما به وطن زیاد است ما با همین کاروانهای ساده میخواهیم حمایت خود را نشان دهیم و بگوییم که در هر شرایطی کنار کشورمان هستیم.
در ادامه، یکی از رزمندگان دوران دفاع مقدس که در این مراسم حضور داشت، بیان کرد: وقتی این صحنهها را میبینم یاد روزهای جنگ میافتم همان روحیه امروز هم وجود دارد و این یعنی کشور ما همیشه در امنیت خواهد بود.
فریادهایی که پیام دارد
شعارهایی که در این تجمعات سر داده میشود صرفاً جملاتی تکراری نیستند، بلکه حامل پیامهای مهمی برای داخل و خارج از کشور هستند فریادهای «اللهاکبر» نماد ایمان و اتکا به قدرت الهی است و شعارهای ضد استکباری نیز نشاندهنده موضع روشن مردم در برابر دشمنان است.
این فریادها، بیانگر وحدت ملی و همبستگی مردمی است که با وجود تفاوتهای قومی و فرهنگی، در دفاع از کشور خود یکصدا هستند کردستان بهعنوان استانی با تنوع فرهنگی، بار دیگر نشان داده است که این تنوع نهتنها عامل تفرقه نیست بلکه زمینهساز همبستگی بیشتر نیز هست.
پشتوانهای مردمی برای امنیت ملی
کارشناسان معتقدند که حضور مردم در صحنه، مهمترین عامل در حفظ امنیت و اقتدار کشور است نیروهای مسلح با تکیه بر این پشتوانه مردمی، میتوانند با قدرت بیشتری در برابر تهدیدات ایستادگی کنند.
آنچه در کردستان رخ داد، نمونهای از همین حمایت مردمی است؛ حمایتی که نه از سر اجبار، بلکه از روی آگاهی و اعتقاد شکل گرفته است این حضور نشان میدهد که مردم به نقش خود در حفظ کشور واقف هستند و در این مسیر، از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
کردستان؛ نماد وفاداری و ایستادگی
مردم کردستان در طول سالهای گذشته، همواره در عرصههای مختلف، از دفاع مقدس گرفته تا مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، نقشآفرینی کردهاند امروز نیز این استان، همچنان در خط مقدم دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی قرار دارد.
حضور گسترده مردم در تجمعات و کاروانهای خودرویی، نشاندهنده عمق وفاداری آنان به نظام و آرمانهای انقلاب است این حضور، پاسخی قاطع به کسانی است که تلاش میکنند تصویر نادرستی از وضعیت این استان ارائه دهند.
آنچه این روزها در شهرها و روستاهای کردستان در حال رخ دادن است تنها یک سلسله تجمعات و رژههای خودرویی نیست، بلکه نمایش زندهای از اتحاد، ایمان و وفاداری مردمی است که همواره در کنار انقلاب و کشور خود ایستادهاند.
از گنجآب اولیاء در قروه تا قمچقا در بیجار، صدای واحدی به گوش میرسد صدایی که از حمایت بیدریغ مردم از نیروهای مسلح و آمادگی آنان برای دفاع از وطن حکایت دارد این همدلی و انسجام، سرمایهای ارزشمند برای کشور است که میتواند در عبور از چالشها، نقشی تعیینکننده ایفا کند.
بیتردید، تا زمانی که چنین روحیهای در میان مردم وجود دارد، هیچ تهدیدی نخواهد توانست خللی در مسیر پیشرفت و اقتدار ایران اسلامی ایجاد کند.
