۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

حفظ انسجام و همگرایی ملی ضرورتی انکارناپذیر است

همدان- معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان گفت: در شرایط کنونی، حفظ انسجام و همگرایی ملی ضرورتی انکارناپذیر است و لازم است از هرگونه رفتاری که شائبه ایجاد می‌کند، پرهیز شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جنگ تحمیلی رمضان با وجود تمام سختی‌ها و ناملایمات، جلوه تازه‌ای از کنش‌گری ملت و بیداری تاریخی مردم کشور را نمایان ساخت، اظهار کرد: تجربه یک قرن اخیر نشان می‌دهد در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز که هویت دینی و ملی و یکپارچگی سرزمینی در معرض تهدید قرار گرفته، همواره موجی از وحدت و انسجام میان اقوام، اقشار و گروه‌های مختلف شکل گرفته است.

وی با اشاره به ریشه‌دار بودن این خصوصیت در فرهنگ دینی و ملی مردم کشور افزود: همین ویژگی در جریان جنگ اخیر نیز نمود پیدا کرد و با اتکا بر بیداری جمعی، غیرت دینی، عزت‌طلبی و خودآگاهی، حرکت گسترده‌ای از مقاومت و ایستادگی ملی شکل گرفت که مانع تحقق اهداف دشمن شد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان گفت: حضور مستمر و گسترده مردم در اجتماعات، جلوه‌ای نمادین از مقاومت و تاب‌آوری اجتماعی و سیاسی کشور بود.

وی با اشاره به اینکه معمولاً از دو ضلع «میدان» و «دیپلماسی» به‌عنوان عناصر راهبردی در عرصه سیاست داخلی و خارجی یاد می‌شود، گفت: تجربه جنگ اخیر نشان می‌دهد باید ضلع سومی با عنوان «تاب‌آوری اجتماعی» نیز به این منظومه افزوده شود؛ ضلعی که در کنار میدان و دیپلماسی نقش تأثیرگذاری در نهضت مقاومت مردم ایفا کرد.

امرایی با بیان اینکه مراسم و اجتماعات خیابانی دارای ماهیتی مردمی است و افزود: در شرایط کنونی، حفظ انسجام و همگرایی ملی ضرورتی انکارناپذیر است و لازم است از هرگونه رفتاری که شائبه ایجاد فاصله یا شکاف در رویکردها و تصمیمات واحد کشور را تقویت کند، پرهیز شود.

