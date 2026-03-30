به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه جنگ تحمیلی رمضان با وجود تمام سختی‌ها و ناملایمات، جلوه تازه‌ای از کنش‌گری ملت و بیداری تاریخی مردم کشور را نمایان ساخت، اظهار کرد: تجربه یک قرن اخیر نشان می‌دهد در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز که هویت دینی و ملی و یکپارچگی سرزمینی در معرض تهدید قرار گرفته، همواره موجی از وحدت و انسجام میان اقوام، اقشار و گروه‌های مختلف شکل گرفته است.

وی با اشاره به ریشه‌دار بودن این خصوصیت در فرهنگ دینی و ملی مردم کشور افزود: همین ویژگی در جریان جنگ اخیر نیز نمود پیدا کرد و با اتکا بر بیداری جمعی، غیرت دینی، عزت‌طلبی و خودآگاهی، حرکت گسترده‌ای از مقاومت و ایستادگی ملی شکل گرفت که مانع تحقق اهداف دشمن شد.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان گفت: حضور مستمر و گسترده مردم در اجتماعات، جلوه‌ای نمادین از مقاومت و تاب‌آوری اجتماعی و سیاسی کشور بود.

وی با اشاره به اینکه معمولاً از دو ضلع «میدان» و «دیپلماسی» به‌عنوان عناصر راهبردی در عرصه سیاست داخلی و خارجی یاد می‌شود، گفت: تجربه جنگ اخیر نشان می‌دهد باید ضلع سومی با عنوان «تاب‌آوری اجتماعی» نیز به این منظومه افزوده شود؛ ضلعی که در کنار میدان و دیپلماسی نقش تأثیرگذاری در نهضت مقاومت مردم ایفا کرد.

امرایی با بیان اینکه مراسم و اجتماعات خیابانی دارای ماهیتی مردمی است و افزود: در شرایط کنونی، حفظ انسجام و همگرایی ملی ضرورتی انکارناپذیر است و لازم است از هرگونه رفتاری که شائبه ایجاد فاصله یا شکاف در رویکردها و تصمیمات واحد کشور را تقویت کند، پرهیز شود.