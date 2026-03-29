به گزارش خبرگزاری مهر، دهقان در جریان بازدید از روند بازسازی مدارس آسیبدیده در حملات متجاوزانه دشمن صهیونی - آمریکایی بر لزوم تسریع در روند بازسازی و بازگشت هرچه سریعتر این مدارس به چرخه تعلیموتربیت تأکید کرد.
وی دراینخصوص، اهمیت حفظ و تقویت زیرساختهای آموزشی را مورد اشاره قرارداد و بر انجام اقدامات لازم برای تأمین منابع و راهاندازی مجدد مدارس در کوتاهترین زمان ممکن تأکید کرد.
دبیر قرارگاه عدالت آموزشی کشور، همچنین بر ایجاد تعامل و هماهنگی مؤثر میان دستگاههای مسئول برای پیشبرد هرچه سریعتر و باکیفیتتر روند بازسازی، پای فشرد.
فرزاد محمدی، معاون پشتیبانی آموزشوپرورش لرستان نیز، ضمن قدردانی از تلاشهای مدیریت آموزشوپرورش ناحیه دو در زمینه پاکسازی، آواربرداری و حضور بهموقع گروههای امدادی و خدماتی، بر تعهد اداره کل آموزشوپرورش استان به هرگونه تلاش و کوششی برای بازسازی و بازگرداندن این مدارس به چرخه آموزش تأکید کرد.
نظر شما