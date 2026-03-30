۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۱

مراسم وداع با شهدای عشایر در خورموج برگزار شد

بوشهر-مراسم وداع و بدرقه چهار شهید عشایر با حضور پرشور مردم، عشایر، مسئولان و خانواده‌های معظم شهدا در شهر خورموج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی یکشنبه شب در این مراسم با تبریک و تسلیت به مردم شهرستان و عشایر غیور منطقه اظهار کرد: تجاوز ددمنشانه آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونیستی به خانواده عشایری که به شغل دامداری و دامپروری مشغول بودند، چیزی جز شکست در میدان نبرد نیست.

رضا مقاتلی افزود: آنها تصور می‌کنند با چنین جنایاتی می‌توانند خللی در اراده مردم ایجاد کنند اما محاسبات آنان کاملا اشتباه است چرا که این ملت، ملت شهادت است و با چنین اقدامات وحشیانه‌ای از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

فرماندار دشتی با اشاره به نقش مهم عشایر در دفاع از کشور بیان کرد: عشایر به عنوان مرزداران واقعی در طول انقلاب اسلامی دین خود را به نظام و انقلاب ادا کرده‌اند و در این تجاوز عشایر عزیز و غیور نیز با تقدیم شهدای عزیزی، بار دیگر ثابت کردند که همچنان پشت نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

مردم توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند

امام جمعه شهرستان دشتی نیز در این مراسم با قدردانی از حضور پرشور مردم در آیین وداع و بدرقه این چهار شهید عشایر گفت: مردم امشب سنگ تمام گذاشتند و با حضور گسترده خود بار دیگر وفاداری‌شان به شهدا و آرمان‌های انقلاب را نشان دادند.

حجت الاسلام علی زاهددوست افزود: دشمنان از این حضور پرشور مردم ناراحت هستند و همواره تلاش می‌کنند اراده ملت را تضعیف کنند اما مردم در طول هفته‌های اخیر در صحنه‌ها حضور فعال داشته و توطئه‌های دشمنان را نقش بر آب کرده‌اند.

در این مراسم همچنین پیام تسلیت استاندار بوشهر نیز توسط مشاور استاندار در امور ایثارگران قرائت شد.

