۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

صالحی: رشادت عشایر در مقابله با هواگردهای آمریکایی بازتاب جهانی داشت

اصفهان–معاون استاندار اصفهان با اشاره به نقش عشایر جرقویه در پاسداری از آرمان‌های انقلاب گفت: دلاوری عشایر در هدف قراردادن هواگردهای آمریکایی در تجاوز اخیر جنوب اصفهان بازتاب جهانی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی صبح چهارشنبه در جمع عشایر منطقه جرقویه با قدردانی از رشادت‌ها و تلاش‌های آنان در پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی اظهار داشت: عشایر در طول پیروزی انقلاب اسلامی بارها پایداری و حضور موثر خود را ثابت کرده‌اند.

وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «عشایر ذخایر انقلاب هستند»، افزود: این قشر غیور در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی از جمله دوران دفاع مقدس و درگیری‌های اخیر، همواره در صحنه بوده و رشادت‌های ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته‌اند.

صالحی با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به جنوب اصفهان خاطرنشان کرد: این تجاوز به لطف الهی و حضور مردم، به‌ویژه عشایر و رزمندگان همیشه در صحنه، ناکام ماند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عشایر به‌ویژه شهدای حوادث اخیر گفت: دلاورمردی عشایر در هدف قراردادن هواگردهای آمریکایی با سلاح برنو، بازتابی گسترده در رسانه‌های جهان داشت.

معاون امنیتی انتظامی استانداری با تأکید بر ادامه حضور فعال عشایر در منطقه افزود: در حال حاضر عشایر غیور جرقویه به صورت مستمر در حال رصد و پایش تحرکات منطقه هستند و به لطف الهی هرگونه توطئه احتمالی شناسایی و خنثی خواهد شد.

