صالحی: رشادت عشایر در مقابله با هواگردهای آمریکایی بازتاب جهانی داشت

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر صالحی صبح چهارشنبه در جمع عشایر منطقه جرقویه با قدردانی از رشادتها و تلاشهای آنان در پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی اظهار داشت: عشایر در طول پیروزی انقلاب اسلامی بارها پایداری و حضور موثر خود را ثابت کردهاند.
وی با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «عشایر ذخایر انقلاب هستند»، افزود: این قشر غیور در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی از جمله دوران دفاع مقدس و درگیریهای اخیر، همواره در صحنه بوده و رشادتهای ارزشمندی از خود به یادگار گذاشتهاند.
صالحی با اشاره به تجاوز اخیر آمریکا به جنوب اصفهان خاطرنشان کرد: این تجاوز به لطف الهی و حضور مردم، بهویژه عشایر و رزمندگان همیشه در صحنه، ناکام ماند.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عشایر بهویژه شهدای حوادث اخیر گفت: دلاورمردی عشایر در هدف قراردادن هواگردهای آمریکایی با سلاح برنو، بازتابی گسترده در رسانههای جهان داشت.
معاون امنیتی انتظامی استانداری با تأکید بر ادامه حضور فعال عشایر در منطقه افزود: در حال حاضر عشایر غیور جرقویه به صورت مستمر در حال رصد و پایش تحرکات منطقه هستند و به لطف الهی هرگونه توطئه احتمالی شناسایی و خنثی خواهد شد.
نظر شما