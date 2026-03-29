دیدار مسئولان دشتی با خانواده چهار شهید عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی شنبه‌شب در این دیدار با تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان اظهار کرد: همانگونه که امام راحل عظیم الشان فرمودند «عشایر همواره از ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی بوده‌اند» و به واقع در مقاطع مختلف وفاداری خود را به نظام و انقلاب ثابت کرده‌اند.

رضا مقاتلی افزود: امروز این خانواده با تقدیم چهار شهید نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم ما از اقشار و طوایف مختلف زنده است و این افتخاری بزرگ برای نظام اسلامی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مردم و مسئولان شهرستان برای بزرگداشت این شهدا سنگ تمام خواهند گذاشت، ادامه داد: احساس می کنیم امروز عزیزانی از جمع خانواده خود را از دست داده‌ایم اما یقین داریم ملت ایران با وجود تقدیم شهدای فراوان، همچنان با اقتدار و سربلندی در جهان ایستاده است.

فرماندار دشتی همچنین با ابلاغ سلام و تسلیت استاندار بوشهر به خانواده این شهدا گفت: مسئولان استان و شهرستان قدردان فداکاری‌های این خانواده و جامعه عشایری هستند.

دشمنان در حال کشیدن نفس‌های آخر خود هست

امام جمعه دشتی نیز در این دیدار با اشاره به رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا در دوران انقلاب اسلامی گفت: شهدا با ایثار جان خود دین خود را به اسلام و نظام ادا کردند.

حجت‌الاسلام زاهد دوست افزود: شهادت مظلومانه این خانواده را به مردم شهرستان دشتی و عشایر غیور منطقه تبریک و تسلیت می‌گوییم.

وی تأکید کرد: دشمنان با چنین حملات کور و ناجوانمردانه نشان می‌دهند که در حال کشیدن نفس‌های آخر خود هستند، اما خون شهدا موجب استحکام بیشتر نظام اسلامی خواهد شد.

حیدری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز ضمن تسلیت به عشایر شهرستان عنوان کرد: با همه توان برای تکریم این شهدای گرانقدر اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.