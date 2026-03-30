وداع باشکوه مردم گرگان با شهید محمد عباسی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری تجمعات شبانه مردم گرگان، آیین وداع با پیکر مطهر شهید محمد عباسی با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان در فضایی آکنده از معنویت و حزن برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با سردادن شعارهای انقلابی و قرائت دعا و زیارت، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، بر ادامه راه شهدا و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

فضای شهر گرگان در این مراسم شاهد حضور پرشور مردمی بود که با چشمانی اشک‌بار و دل‌هایی سرشار از ارادت، با پیکر این شهید والامقام وداع کردند.

بر اساس اعلام مسئولان، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد عباسی ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه در گرگان برگزار خواهد شد و از عموم مردم برای حضور در این آیین دعوت به عمل آمده است.