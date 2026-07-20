سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از انسداد کامل محور هراز از صبح امروز بهمنظور اجرای عملیات لقگیری و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار خبر داد و گفت: این محدودیت تا پایان روز سهشنبه ۳۰ تیرماه، روزانه از ساعت ۸ تا ۱۷ اعمال میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، اظهار کرد: محور هراز از صبح امروز برای اجرای عملیات ایمنسازی و ریزشبرداری سنگهای ناپایدار بهصورت کامل مسدود شده است.
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه این عملیات با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ناشی از ریزش سنگ انجام میشود، از رانندگان خواست برای سفر به استان مازندران و یا خروج از آن، از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.
عبادی تأکید کرد: پس از پایان عملیات و در صورت مناسب بودن شرایط، محور هراز در پایان ساعت کاری هر روز بازگشایی و تردد در آن از سر گرفته خواهد شد.
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