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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۶

انسداد محور هراز برای عملیات ایمن‌سازی آغاز شد

انسداد محور هراز برای عملیات ایمن‌سازی آغاز شد

آمل - انسداد دو روزه محور هراز برای عملیات ایمن سازی از صبح دوشنبه شروع شد.

سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر از انسداد کامل محور هراز از صبح امروز به‌منظور اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار خبر داد و گفت: این محدودیت تا پایان روز سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، روزانه از ساعت ۸ تا ۱۷ اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله عبادی، رئیس پلیس راه مازندران، اظهار کرد: محور هراز از صبح امروز برای اجرای عملیات ایمن‌سازی و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار به‌صورت کامل مسدود شده است.

رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه این عملیات با هدف ارتقای ایمنی و کاهش خطرات ناشی از ریزش سنگ انجام می‌شود، از رانندگان خواست برای سفر به استان مازندران و یا خروج از آن، از محورهای جایگزین کندوان و سوادکوه استفاده کنند.

عبادی تأکید کرد: پس از پایان عملیات و در صورت مناسب بودن شرایط، محور هراز در پایان ساعت کاری هر روز بازگشایی و تردد در آن از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 6893106

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