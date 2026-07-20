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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۴

جاده‌های چهارمحال و بختیاری آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است

جاده‌های چهارمحال و بختیاری آماده میزبانی از زائران اربعین حسینی است

شهرکرد- مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری گفت: تمامی ظرفیت‌های راهداری، حمل‌ونقل عمومی مسافری، برای تأمین سفری ایمن برای زائران به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل محورهای مواصلاتی استان و ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای است و تمامی ظرفیت‌های راهداری، حمل‌ونقل عمومی مسافری، امکانات فنی، نیروهای عملیاتی و ناوگان حمل‌ونقل استان برای تأمین سفری ایمن، روان و شایسته زائران به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین و افزایش تردد در محورهای ارتباطی استان افزود: راهداران چهارمحال و بختیاری با حضور شبانه‌روزی و بهره‌گیری از تمامی امکانات و ماشین‌آلات، عملیات گسترده راهداری را در محورهای مواصلاتی استان در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین با هماهنگی شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی مسافری، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز، مدیریت اعزام زائران و ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام شده است تا زائران با آرامش و ایمنی کامل راهی سفر معنوی اربعین شوند.

خدابخشی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یکی از مسیرهای ارتباطی زائران به سمت مرزهای غربی و جنوب‌غربی کشور، به‌ویژه مرز شلمچه، به شمار می‌رود، تصریح کرد: به همین منظور اقدامات متعددی شامل اجرای روکش آسفالت، لکه‌گیری و ترمیم رویه راه، ریزش‌برداری، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، شانه‌سازی، تعمیر و نصب گاردریل، نصب و شست‌وشوی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، به‌روزرسانی علائم هشداردهنده، اصلاح نقاط مستعد حادثه و تعمیر سیستم روشنایی تونل‌ها در محورهای پرتردد استان انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همزمان با اجرای این اقدامات، تمامی راهدارخانه‌ها، مجتمع‌های خدماتی ـ رفاهی بین‌راهی، اکیپ‌های راهداری، پایگاه‌های بین‌راهی و همچنین بخش حمل‌ونقل عمومی مسافری استان در آماده‌باش کامل قرار دارند و ماشین‌آلات سبک و سنگین نیز در نقاط حساس و راهبردی مستقر شده‌اند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، خدمات‌رسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی در پایان با توصیه به زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: استفاده از حمل‌ونقل عمومی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به توصیه‌های پلیس و راهداران، نقش مهمی در کاهش حوادث جاده‌ای و تحقق سفری ایمن و آرام خواهد داشت. امیدواریم همه زائران با سلامت کامل به زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) مشرف شده و به سلامت به آغوش خانواده‌های خود بازگردند.

کد مطلب 6893126

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