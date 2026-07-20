به گزارش خبرنگار مهر، سعید خدابخشی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از آمادگی کامل محورهای مواصلاتی استان و ناوگان حملونقل عمومی مسافری برای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی خبر داد و اظهار کرد: خدمت به زائران حضرت اباعبداللهالحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مجموعه راهداری و حملونقل جادهای است و تمامی ظرفیتهای راهداری، حملونقل عمومی مسافری، امکانات فنی، نیروهای عملیاتی و ناوگان حملونقل استان برای تأمین سفری ایمن، روان و شایسته زائران به کار گرفته شده است.
وی با اشاره به آغاز موج سفرهای اربعین و افزایش تردد در محورهای ارتباطی استان افزود: راهداران چهارمحال و بختیاری با حضور شبانهروزی و بهرهگیری از تمامی امکانات و ماشینآلات، عملیات گسترده راهداری را در محورهای مواصلاتی استان در دستور کار قرار دادهاند. همچنین با هماهنگی شرکتهای حملونقل عمومی مسافری، برنامهریزی لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز، مدیریت اعزام زائران و ارائه خدمات مطلوب به مسافران انجام شده است تا زائران با آرامش و ایمنی کامل راهی سفر معنوی اربعین شوند.
خدابخشی با بیان اینکه چهارمحال و بختیاری یکی از مسیرهای ارتباطی زائران به سمت مرزهای غربی و جنوبغربی کشور، بهویژه مرز شلمچه، به شمار میرود، تصریح کرد: به همین منظور اقدامات متعددی شامل اجرای روکش آسفالت، لکهگیری و ترمیم رویه راه، ریزشبرداری، پاکسازی حریم راه، اصلاح شیب شیروانی، شانهسازی، تعمیر و نصب گاردریل، نصب و شستوشوی تابلوها و علائم راهنمایی و رانندگی، بهروزرسانی علائم هشداردهنده، اصلاح نقاط مستعد حادثه و تعمیر سیستم روشنایی تونلها در محورهای پرتردد استان انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای چهارمحال و بختیاری ادامه داد: همزمان با اجرای این اقدامات، تمامی راهدارخانهها، مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی، اکیپهای راهداری، پایگاههای بینراهی و همچنین بخش حملونقل عمومی مسافری استان در آمادهباش کامل قرار دارند و ماشینآلات سبک و سنگین نیز در نقاط حساس و راهبردی مستقر شدهاند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری، خدماترسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی در پایان با توصیه به زائران اربعین حسینی خاطرنشان کرد: استفاده از حملونقل عمومی، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب، استراحت کافی در طول مسیر و توجه به توصیههای پلیس و راهداران، نقش مهمی در کاهش حوادث جادهای و تحقق سفری ایمن و آرام خواهد داشت. امیدواریم همه زائران با سلامت کامل به زیارت حضرت سیدالشهدا (ع) مشرف شده و به سلامت به آغوش خانوادههای خود بازگردند.
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