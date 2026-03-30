۱۶۷ هزار و ۵۱۰ نفر در خراسان جنوبی اقامت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با آغاز جنگ رمضان، بسیاری از برنامه‌ریزی‌هایی که برای نوروز ۱۴۰۵ انجام شده بود، به طور طبیعی لغو شد. با این حال، با تأکید استاندار و با توجه به حضور مسافران از استان‌های دیگر و همچنین تمایل هم‌استانی‌ها برای گردشگری در داخل خراسان جنوبی به جای سفر به سایر استان‌ها، ستاد سفرهای نوروزی فعالیت خود را از سر گرفت.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی بیان کرد: از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا شب هشتم فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۷۶ هزار و ۲۱۵ نفرـروز در اقامتگاه‌های رسمی استان اسکان داشته‌اند.

برآبادی با اشاره به اینکه این افراد عمدتاً غیربومی بوده و تعداد کمی از آنان را هم‌استانی‌ها تشکیل می‌دهند، ادامه داد: در همین بازه زمانی، ۸۵ هزار و ۹۰۳ نفر نیز در اقامتگاه‌های غیررسمی شامل مدارس آموزش‌وپرورش، مساجد، هیئت‌ها و سایر اماکن اسکان یافته‌اند.

وی تأکید کرد: همچنین ۵ هزار و ۳۹۲ نفر در اقامتگاه‌های اضطراری مانند کمپ‌ها و پارک‌های مشخص‌شده اسکان داده شدند. در مجموع، از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان روز هشتم فروردین، ۱۶۷ هزار و ۵۱۰ نفر در اقامتگاه‌های رسمی، غیررسمی و اضطراری خراسان جنوبی اسکان یافته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی ادامه داد: این آمار به طور طبیعی نسبت به سال گذشته و به دلیل شرایط جنگی کاهش داشته است، اما نسبت به پیش‌بینی‌ها و انتظارات ما بیشتر بوده و امیدواریم بتوانیم خدمات مناسبی به مسافران ارائه دهیم.

برآبادی افزود: در نوروز امسال، خراسان جنوبی به عنوان مقصد سفر انتخاب شده است؛ در حالی که در سال‌های گذشته، با وجود عبور مسافران نوروزی از استان، خراسان جنوبی بیشتر به عنوان مسیر عبوری سفر شناخته می‌شد.