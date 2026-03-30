ایران با پیروزی در جنگ رمضان قدرت اول منطقه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام منصور امامی، صبح دوشنبه در جلسه تبیین الهیات جنگ رمضان با تأکید بر اینکه جنگ اصلی میان دو نگاه مادی و الهی به انسان است، به تشریح ابعاد نظری و تمدنی نبرد حق علیه باطل پرداخت و اظهار کرد: جنگ اصلی میان دو نگاه «انسان مادی» و «انسان الهی» است.

وی ادامه داد: انسان مادی، سودمحور است و اگر جنگی هم کند، به دنبال حفظ یا گسترش منفعت مادی خود است، اما انسان الهی، تکلیف‌محور است و بر اساس وظیفه الهی خود عمل می‌کند.

حجت الاسلام امامی افزود: انسان مادی جامعه‌ای با ساختارهای مادی می‌سازد، اما انسان الهی به فکر ساختارهایی است که نیازهای مادی و معنوی را توأمان تأمین کند.

وی با اشاره به نظریه «چالش و پاسخ» توین‌بی، تمدن‌شناس معروف، تصریح کرد: جنگ‌های بزرگ، موتور محرک تمدن‌ها بوده‌اند. جنگ آرمانا، انگلستان را به قدرت جهانی تبدیل کرد، جنگ جهانی عامل ابرقدرت شدن آمریکا شد و جنگ کنونی آمریکا و اسرائیل با ایران نیز در صورت مقاومت و پیروزی، زمینه‌ساز ابرقدرت شدن ایران اسلامی خواهد بود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با بیان اینکه مسیحیت برای مسائل اجتماعی و تمدنی احکام و نظریه ندارد و صرفاً چند دستور اخلاقی است، گفت: این اسلام است که جامعه‌سازی می‌کند و برای همه عرصه‌های جنگ و صلح، خانواده، سیاست و اقتصاد احکام و نظریه دارد.

وی خاطرنشان کرد: جهاد در قرآن نه به عنوان تهاجم بلکه به عنوان مبارزه با تهاجم تعریف شده است. این تهاجم ممکن است به شکل حمله به سرزمین، شکنجه مستضعفان یا ایجاد فضای خفقان برای نرسیدن دعوت حق باشد. در همه این موارد، جهاد ضرورت دارد و ماهیت دفاعی دارد.

حجت الاسلام امامی تصریح کرد: تجاوز بد است، نه جنگ؛ و هر جنگی تجاوز نیست. صلح خوب است، اما تسلیم شدن صلح نیست. قرآن کریم هرگز تسلیم در برابر ظلم را تأیید نمی‌کند.