علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و کندوان بهصورت دوطرفه برقرار است، اما بهدلیل افزایش حجم خودروها، شاهد ترافیک نیمهسنگین تا سنگین در این مسیرها هستیم.
وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران از وضعیت ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند و مشکلی در تردد خودروها گزارش نشده است.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به شرایط جوی ادامه داد: در حال حاضر هیچگونه مداخله جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمیشود و رانندگان میتوانند با رعایت قوانین و احتیاط لازم تردد کنند.
صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، قبل از سفر از آخرین وضعیت راهها مطلع شوند تا سفری ایمن داشته باشند.
