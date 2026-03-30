۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۳۳

ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محورهای هراز و کندوان

ساری - سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در محورهای هراز و کندوان خبر داد و گفت: تردد در دیگر مسیرهای استان به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای هراز و کندوان به‌صورت دوطرفه برقرار است، اما به‌دلیل افزایش حجم خودروها، شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین در این مسیرها هستیم.

وی افزود: سایر محورهای مواصلاتی استان مازندران از وضعیت ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند و مشکلی در تردد خودروها گزارش نشده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران با اشاره به شرایط جوی ادامه داد: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی خاصی در محورهای استان مشاهده نمی‌شود و رانندگان می‌توانند با رعایت قوانین و احتیاط لازم تردد کنند.

صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، قبل از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند تا سفری ایمن داشته باشند.

