سرهنگ حسین تقی‌خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از ترافیک عادی و روان در آزادراه‌ها و سایر محورهای مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در حال حاضر در هر دو باند شمالی و جنوبی مشکل ترافیکی وجود ندارد و محدودیت یا ممنوعیتی برای امروز پیش‌بینی نشده است.

وی با اشاره به مساعد بودن شرایط جوی افزود: بارندگی در سطح محورها نداریم و خوشبختانه در ۲۴ ساعت گذشته حادثه ترافیکی خاصی رخ نداده است. مجموع تصادفات از ابتدای طرح تاکنون کاهشی بوده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین میانگین تردد روزانه در استان را یک میلیون و ۱۰۰ هزار تردد اعلام کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود وضعیت ترافیک به سمت پایتخت و استان البرز پرحجم باشد.

تقی‌خانی با اشاره به هشدار هواشناسی مبنی بر بارش باران در شب جاری، از مسافران خواست پیش از آغاز سفر از سالم بودن برف‌پاک‌کن و وسایل گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.

وی تأکید کرد: مسافران در صورت قصد سفر به نقاط کوهستانی، حتماً پیش از حرکت وضعیت راه را استعلام کرده و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند، چراکه احتمال بارش برف در گردنه‌ها وجود دارد.

رئیس پلیس راه استان قزوین در ادامه با هشدار درباره سرعت‌های غیرمجاز در معابر خلوت، گفت: سرعت غیرمجاز هم زمان واکنش را کاهش می‌دهد و هم شدت تصادفات را افزایش می‌دهد. خلوت بودن راه‌ها هرگز مجوز تخطی از سرعت مجاز نیست.

وی افزود: به همکاران پلیس ابلاغ شده است که با سرعت‌های بحرانی به‌طور جدی برخورد کنند و خودروهایی که دارای سرعت بحرانی باشند، به پارکینگ منتقل شده و تا پایان تعطیلات در پارکینگ توقیف خواهند ماند.