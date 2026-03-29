علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی منتهی به استان مازندران به‌صورت دوطرفه باز بوده و تردد در آن‌ها برقرار است.

وی افزود: با این حال در محورهای هراز و کندوان به دلیل افزایش حجم تردد، در برخی مقاطع شاهد ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین هستیم.

صادقی با اشاره به شرایط جوی حاکم بر استان ادامه داد: در ارتفاعات مازندران بارش‌های پراکنده باران گزارش شده که می‌تواند موجب لغزندگی سطح جاده‌ها شود.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه به هشدارهای پلیس راه، سفری ایمن را برای خود و دیگران رقم بزنند.

وی همچنین توصیه کرد رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع کسب کنند.