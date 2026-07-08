ترافیک پرحجم در محور هراز

علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی استان گفت: در حال حاضر محور هراز در هر دو مسیر رفت و برگشت با ترافیک نیمه‌سنگین تا سنگین مواجه است.

وی ظهار کرد: با وجود افزایش حجم تردد خودروها در محور هراز، ترافیک در سایر جاده‌های اصلی استان از جمله کندوان، سوادکوه و کیاسر عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی از سامانه‌های پایش ترافیک، در حال حاضر هیچ‌گونه انسداد یا گره ترافیکی قابل توجهی در دیگر محورهای استان وجود ندارد و تردد وسایل نقلیه بدون مشکل در جریان است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران همچنین درباره وضعیت جوی محورهای استان گفت: شرایط آب‌وهوایی پایدار است و در حال حاضر پدیده جوی خاصی که بر تردد رانندگان تأثیرگذار باشد، مشاهده نمی‌شود.

صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با توجه به حجم بالای ترافیک در محور هراز، زمان سفر خود را مدیریت کرده و از عجله و سرعت غیرمجاز پرهیز کنند.