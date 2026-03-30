آشوبی: ۳۶۲ نوزاد از ابتدای سال تا هفتم فروردین در گیلان متولد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آشوب صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفتم فروردین ماه، هزار و ۵۶۰ مادر باردار به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۶۲ زایمان موفق به ثبت رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: مجموع نوزادان متولد شده در این بازه زمانی، ۳۶۲ نوزاد بوده که سهم دختران ۱۶۹ و سهم پسران ۱۹۳ مورد بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین هشت مورد زایمان دوقلو، شور و حالی دوچندان به خانواده‌ها و فضای بیمارستان‌های استان بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۲۹۷ مورد از زایمان‌ها به روش سزارین و ۵۸ مورد به روش طبیعی انجام شده است، تأکید کرد: با وجود تمام فشارها و هم‌زمانی با ایام نوروز و فضای روانی ناشی از جنگ ترکیبی دشمن، مجموعه سلامت گیلان با تمام توان پای کار بود و اجازه نداد حتی یک مادر باردار بدون خدمات تخصصی و به‌موقع بماند.

