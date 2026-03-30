۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

آشوبی: ۳۶۲ نوزاد از ابتدای سال تا هفتم فروردین در گیلان متولد شدند

آشوبی: ۳۶۲ نوزاد از ابتدای سال تا هفتم فروردین در گیلان متولد شدند

رشت-رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت:از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفتم فروردین ماه، هزار و ۵۶۰ مادر باردار به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۶۲ زایمان موفق به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی آشوب صبح دوشنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا هفتم فروردین ماه، هزار و ۵۶۰ مادر باردار به مراکز درمانی استان مراجعه کردند که از این تعداد، ۳۶۲ زایمان موفق به ثبت رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: مجموع نوزادان متولد شده در این بازه زمانی، ۳۶۲ نوزاد بوده که سهم دختران ۱۶۹ و سهم پسران ۱۹۳ مورد بوده است.

وی تصریح کرد: همچنین هشت مورد زایمان دوقلو، شور و حالی دوچندان به خانواده‌ها و فضای بیمارستان‌های استان بخشید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۲۹۷ مورد از زایمان‌ها به روش سزارین و ۵۸ مورد به روش طبیعی انجام شده است، تأکید کرد: با وجود تمام فشارها و هم‌زمانی با ایام نوروز و فضای روانی ناشی از جنگ ترکیبی دشمن، مجموعه سلامت گیلان با تمام توان پای کار بود و اجازه نداد حتی یک مادر باردار بدون خدمات تخصصی و به‌موقع بماند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان تصریح کرد:همکاران ما با تمام توان در آماده‌باش کامل هستند و هیچ مادر بارداری بدون خدمات تخصصی و به‌موقع نخواهد ماند.

