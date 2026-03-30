به گزارش روابط عمومی انتشارات بهنشر، این شماره با تمرکز بر زندگی امام رضا(ع) و روایت دفاع مقدس به سردبیری رامونا میرحاجیان مقدم و طراحی جلد سمیه صالح شوشتری در ۱۰ هزار نسخه منتشر وبه صورت رایگان درمیان زائران کودک حرم مطهر رضوی توزیع شد.
یازدهمین شماره فصلنامه «نقارهخونه» با محتوایی متنوع شامل داستان، شعر، جدول و سرگرمی، پینما و آموزش هوش مصنوعی، توسط گروهی از نویسندگان رضوی تهیه شده است.
در این شماره از فصلنامه «نقارهخونه» آثاری چون «زیباترین روز»، «تا قله راهی نیست»، «حریف تو فقط ماییم»، «لیلا و کبوترها»، «مناجات کودکانه با امام رضا(ع)»، «کبوترانه» و «غنچهی لبخند» به نویسندگی محمود پوروهاب، علی باباجانی، طاهره خردور، فاطمه رهنما با تصویرگری الهام لطیفی، رضا مکتبی، مریم ناجی، وحید خالقی، معصومه حاجی وند، سحر رضائیه، منتشر شده است.
بخشهایی مانند پینمای «خانه تکانی دل» و جدول و سرگرمی از حسین کریمشاهی بیدگلی، مسابقه موشکی و آموزش «عکسهات رو عروسکی کن» با استفاده از هوش مصنوعی، از دیگر مطالب این شماره هستند.
علاقهمندان میتوانند فایل الکترونیکی یازدهمین شماره فصلنامه «نقارهخونه» را به صورت رایگان از وبسایت انتشارات بهنشر به آدرس www.behnashr.ir دریافت کنند.
