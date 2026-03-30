۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

رفع تصرف حدود ۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی در استان قم

قم- فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان قم گفت: در سال گذشته در ۱۹ مورد اقدام فوری عوامل یگان حفاظت از اراضی استان ۶۶۹۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی رفع تعرض فوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابوطالب دماوندی اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان قم در سال گذشته اقدامات موثر و قاطعی انجام داد که در مجموع حدود ۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی رفع تعرض فوری شد.

وی افزود: همچنین ۶۵ مورد وقوع تصرف در اراضی دولتی توسط یگان حفاظت استان قم شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مبادی ذی ربط گزارش ارسال شد.

دماوندی گفت: ارزش ریالی این اراضی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان قم با اشاره به این که اراضی ملی جزو دارایی های بیت المال و مردم محسوب می شود تصریح کرد: هم استانی های قمی در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به اراضی دولتی و ملی و ساخت و ساز های غیرقانونی در آن، مراتب را به سرشماره ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به صورت ارسال پیامک گزارش دهند.

