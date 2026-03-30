رفع تصرف حدود ۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی در استان قم

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ابوطالب دماوندی اظهار کرد: یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان قم در سال گذشته اقدامات موثر و قاطعی انجام داد که در مجموع حدود ۷ هزار مترمربع از اراضی دولتی رفع تعرض فوری شد.

وی افزود: همچنین ۶۵ مورد وقوع تصرف در اراضی دولتی توسط یگان حفاظت استان قم شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مبادی ذی ربط گزارش ارسال شد.

دماوندی گفت: ارزش ریالی این اراضی بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می شود.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی راه و شهرسازی استان قم با اشاره به این که اراضی ملی جزو دارایی های بیت المال و مردم محسوب می شود تصریح کرد: هم استانی های قمی در صورت مشاهده هرگونه تجاوز به اراضی دولتی و ملی و ساخت و ساز های غیرقانونی در آن، مراتب را به سرشماره ۳۰۰۰۴۱۷۳۵ به صورت ارسال پیامک گزارش دهند.