شرایط بازگشایی بازار سهام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، ولیاله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: بازگشایی بازار منوط بررسی شرایط، هماندیشی با فعالان و ارکان بازار و تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
جعفری با اشاره به شفاف سازی اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار در پی ارائه اطلاعات شرکتها در خصوص بازگشایی نمادها تاکید کرد: نامه ارسال شده به شرکتها به مفهوم بازگشایی بازار سهام نیست و بازگشایی بازار منوط بررسی شرایط، هماندیشی با فعالان و ارکان بازار و تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار است.
