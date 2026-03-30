۱۲ هزار بازرسی از بازار گلستان؛ برخورد قاطع با متخلفان

به گزارش خبرگزاری مهر، درویشعلی حسنزاده از تشدید نظارتها بر بازار گلستان خبر داد و گفت: بازار این استان بهطور مستمر تحت رصد بازرسان دستگاههای نظارتی قرار دارد.
وی افزود: با هدف حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از تخلفات احتمالی، نظارتها بر بازار با جدیت دنبال میشود و در شرایط فعلی، با متخلفان برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
وی افزود: از ابتدای اجرای طرح نظارتی ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵ (از ۱۵ بهمن ۱۴۰۴) تاکنون، ۱۲ هزار و ۶۶۳ مورد بازرسی از سطح بازار استان انجام شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ادامه داد: در نتیجه این بازرسیها، دو هزار و ۴۹ پرونده تخلف به ارزش ۳۳.۵ میلیارد تومان تشکیل و برای رسیدگی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی همچنین از دریافت هزار و ۷۹۹ گزارش مردمی از طریق سامانه ۱۲۴ خبر داد و گفت: از این تعداد، ۶۸۴ مورد قابل پیگیری بوده و برای رسیدگی به دستگاههای مربوطه ارجاع شده است.
مدیرکل صمت گلستان از شهروندان خواست هرگونه تخلف صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و عدم درج قیمت را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
وی با اشاره به وضعیت تولید در استان خاطرنشان کرد: اغلب واحدهای تولیدی، بهویژه در حوزه صنایع غذایی، فعال هستند و با تأمین بهموقع مواد اولیه، روند تولید در استان تداوم خواهد داشت.
