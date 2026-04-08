به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از اعلام آتشبس دوهفتهای ایران و آمریکا در صبح امروز، دو جلسه تعامل و همفکری برای چگونگی مواجهه با بازار سهام بر اساس تحولات جدید و پیشرو برگزار شد.
بر اساس این گزارش، نخستین جلسه میان اعضای هیئتمدیره سازمان و مدیران ارکان صبح امروز و جلسه دوم با حضور مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار، ارکان بازار سرمایه و مدیران عامل نهادهای مالی عصر روز جاری برگزار شد.
سازمان بورس اعلام کرد: در این جلسات در خصوص موضوعات افشای اطلاعات ناشران، تحلیل بازار صنایع، توجه به نقدشوندگی و شفافیت بازار، سناریوهای مرتبط با بازگشایی بازار سهام در حوزههای چگونگی و زمان بازگشایی تبادل نظر شد.
شایان ذکر است، در جلسات برگزارشده همچنین بر اتخاذ تدابیری جهت کاهش ابهام وضعیت بازار و ناشران از طریق افشای مناسب به عنوان الزام اساسی بازگشایی تأکید شد.
