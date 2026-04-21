به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، قادر معصومیخانقاه، مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در برنامه رادیو اقتصاد گفت: بازار سهام به محض افشای حداقلی اطلاعات شرکتها، بازگشایی میشود
معصومی خانقاه تصریح کرد: برخی از شرکتهای بورسی در جنگ اخیر آسیب دیده که به دلیل حفظ مسائل امنیتی و صیانت از شرکتها، در حال حاضر ایجاد شفافیت و افشای اطلاعات میسر نیست.
وی در ادامه افزود: سازمان بورس جلسات متعددی برای بازگشایی بازار سهام برگزار و تصمیماتی اتخاذ کرده است.
مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: سرمایهگذاران برای ترسیم چشمانداز و اتخاذ تصمیمات سرمایهگذاری نیازمند افشای حداقلی اطلاعات هستند، لذا با توجه به اینکه دسترسی یکسان و متقارن به اطلاعات برای کارایی بازار اهمیت بالایی دارد، به محض اینکه به یک شفافیت حداقلی دسترسی پیدا کنیم، بازار سهام بازگشایی خواهد شد.
معصومی خانقاه در پایان گفت: با توجه به نقش کلیدی نهادهای مالی اعم از کارگزاریها، شرکتهای تامین سرمایه و سبدگردانها در بازارسهام، سازمان بورس از آنها انتظار و درخواست دارد برای ایجاد فضای بازگشایی، همراهیهای لازم را به عمل آورند.
