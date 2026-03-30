به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت شهادت سردار تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: فرمانده غیور و رشید ایرانی که یاد و خاطره شهید رئیس‌علی دلواری را برای ما زنده کرد، در طول سالیان عمر پربرکت خود، اثرات درخشان و انکارناپذیری داشت که نمونه آن را دنیا به وضوح در تنگه هرمز می‌بیند.

متن پیام بدین شرح است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

خبر شهادت برادر عزیزم، سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده شجاع نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، بار دیگر عجز و درماندگی دشمنان حقیر ایران اسلامی را به نمایش گذاشت و نشان داد آن‌ها راه حلی جز ترور و کشتار بلد نیستند، راه حلی که شکست آن از پیش روشن است.

فرمانده غیور و رشید ایرانی که یاد و خاطره شهید رئیس‌علی دلواری را برای ما زنده کرد، در طول سالیان عمر پربرکت خود، اثرات درخشان و انکارناپذیری داشت که نمونه آن را دنیا به وضوح در تنگه هرمز می‌بیند.

این شهید والامقام، فرمانده فداکار و دلاور خستگی‌ناپذیر، حاصل یک تفکر است، تفکر حسینی که از شهید سیدعلی حسینی خامنه‌ای به سربازانشان منتقل شد و شلیک به انسان‌های آزاده نه تنها تفکرات آن‌ها را خاموش نمی‌کند، بلکه موجب تکثیر اندیشه‌های آنان می‌شود. کما اینکه دیگر فرماندهان عزیز و بزرگواری که مسیر شهادت را انتخاب کردند به خوبی نشان دادند که پرچم بر زمین نمی‌ماند و راه ادامه خواهد داشت.

شهید تنگسیری نمونه بارز شجاعت، ولایت‌مداری و استواری است، مردی که هجوم ناوهای پرطمطراق آمریکایی لحظه‌ای تردید در دل او نینداخت و چنان مشت محکمی به ابزار استکبار کوبید که صحنه جنگ را ترک کردند و در دورترین سواحل پهلو گرفتند. اگر دشمن تصور می‌کند حذف شجاعان منجر به حذف شجاعت می‌شود، می‌تواند بخت خود را بیازماید تا پاسخ دندان‌شکن جانشینان این شهید والامقام را بچشد.

بر خود می‌بالم که در دوران دفاع، دوشادوش چنین دلاورانی ایستاده‌ام و یقین دارم ملت شریف ایران و آزادی‌خواهان جهان در صبح پیروزی قدرشناس زحمات این غیورمردان خواهند بود و نام آنان همیشه در تاریخ ایران عزیز باقی خواهد ماند.

شهادت افتخارآمیز و شجاعانه این دریادل پاسدار، علیرضا تنگسیری را به فرمانده معظم کل قوا، خانواده، پرسنل جان برکف نیروی دریایی سپاه و ملت سرافراز ایران تبریک و تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال همنشینی با اباعبدالله الحسین علیه‌السلام را برای ایشان مسئلت دارم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

۱۰ فروردین ۱۴۰۵