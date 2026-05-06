حاجی صادقی: تنگه هرمز را باید تنگه تنگسیری نامید

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی ظهر امروز چهارشنبه در مراسم چهلم شهید علیرضا تنگسیری که با حضور پرشور مردم در گلزار شهدای آبادان برگزار شد با گرامیداشت مقام شهدا اظهار کرد: مردم ایران ۴۷ سال است با استقامت در صحنه حضور دارند و نشان داده‌اند که خستگی، تردید، شک و سستی در اراده آنان راه ندارد و باید این ایستادگی را به ملت تبریک گفت.

وی با بیان اینکه شهادت پاداش جهاد و هدیه الهی است، افزود: شهادت ناکامی نیست بلکه رسیدن به مقصد و وصال الهی است. شهید، ناکام نمی‌شود بلکه کامیاب و به حیات طیبه می‌رسد. شهادت گذر از حیات دنیوی برای رسیدن به حیات برتر است و بزرگ‌ترین هدیه خداوند به بندگان برگزیده اوست.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی با اشاره به جایگاه والای شهیدان در فرهنگ اسلامی تصریح کرد: شهادت در حقیقت میهمانی خداوند است و ملت مؤمن ایران با روحیه حسینی و انقلابی در مسیر مقاومت ایستاده‌اند.

وی با بیان ویژگی‌های شهید تنگسیری ادامه داد: این شهید والامقام، سرباز ولایت بود و رابطه‌ای عمیق و متقابل میان او و رهبر معظم انقلاب وجود داشت؛ به گونه‌ای که گزارش‌های عملکرد وی همواره با رضایت و تحسین ویژه همراه بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه بیان کرد: شهید تنگسیری با مدیریت جهادی خود توانست نیروی دریایی سپاه را متحول کرده و نقش مؤثری در ارتقای توان دفاعی کشور و مقابله با استکبار جهانی ایفا کند.

وی با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره شهدا گفت: شهید تنگسیری نماد بصیرت، ولایتمداری و روحیه جهادی بود و امروز باید این مسیر به عنوان الگو در جامعه تبیین شود.