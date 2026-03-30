توزیع بیش از ۱۳۶ هزار تن آرد ویژه نانوایان در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، فرامرز حریری مقدم از توزیع و عرضه ۱۳۶ هزار و ۹۲۱ تن آرد ویژه نانوایان این استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان آرد از طریق سامانه سیما بارگذاری و به واحدهای نانوایی عرضه شده است.

وی قدم افزود: از این میزان، ۱۳۰ هزار تن آرد یارانه‌ای و بیش از ۶,۹۰۰ تن آرد نیز به نانوایی‌های آزادپز اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه استان قزوین دارای ۱۶۷۷ واحد نانوایی یارانه‌ای و ۱۹۵ واحد نانوایی آزادپز است، خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی مسئولیت حمل و تحویل آرد از کارخانه تا درب واحدهای نانوایی را بر عهده دارد.

حریری مقدم همچنین از انجام بیش از ۲۲ هزار مورد بازرسی میدانی از واحدهای نانوایی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: در نتیجه این بازرسی‌ها، ۹۹۵ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قضایی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

وی در پایان تاکید کرد: با توجه به شرایط حساس کنونی، آرد مورد نیاز نانوایان به طور کامل تامین و در سامانه جهت خرید بارگذاری شده است.