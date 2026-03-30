کیفیت نان در سلسله باید ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی صبح امروز دوشنبه در جریان بازدید از نانواییهای سطح شهر و نظارت بر کیفیت نان الشتر ضمن نظارت دقیق بر شرایط فعلی، به نانوایان تأکید کرد که کیفیت نان باید مطلوبتر شده و در اختیار مردم قرار گیرد.
وی گفت: باتوجهبه شرایط جنگی و ضرورت تأمین نان برای عموم مردم، نانواییها باید تا ساعاتی از شب به پخت نان مشغول باشند تا هیچگونه مشکلی در تأمین این ماده غذایی حیاتی برای شهروندان پیش نیاید.
فرماندار سلسله، تأکید کرد: نانوایان باید مسئولیتپذیری بیشتری در راستای تأمین نان باکیفیت و در دسترس مردم داشته باشند و از هیچ تلاشی برای رفع نیاز مردم در این شرایط خاص دریغ نکنند چرا که با هرگونه کمکاری و سوءاستفاده برخورد میشود.
