حق شناس: ۷ میلیون مسافر در ایام نوروز وارد گیلان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس صبح دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان، با تقدیر از تلاش‌های مخلصانه و شبانه‌روزی این نیرو در برقراری نظم و امنیت و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی، امنیت را زیربنای توسعه پایدار در هر جامعه‌ای توصیف کرد و گفت: هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و فرماندهی انتظامی، بسترساز تحقق منویات مقام معظم رهبری و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

استاندار گیلان در ادامه با تأکید بر نقش محوری امنیت در توسعه همه‌جانبه کشور، تصریح کرد: امنیت، گوهری بی‌بدیل و زیربنای اصلی هرگونه پیشرفت و توسعه در جامعه است. تا زمانی که امنیت پایدار حاکم نباشد، نمی‌توان انتظار شکوفایی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را داشت.

وی افزود: یقیناً تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و از جان‌گذشتگی‌های فرماندهی انتظامی استان در پاسداری از مرزهای امنیت و آرامش مردم شریف گیلان، شایسته تقدیر و ستایش فراوان است.

آمادگی دولت برای همکاری همه‌جانبه با فراجا

حق‌شناس با تأکید بر رویکرد دولت در حمایت از نیروی انتظامی، بیان کرد: مجموعه دولت، خود را در کنار فرماندهی انتظامی استان می‌داند و هرگونه همکاری لازم برای ارتقاء امنیت اجتماعی، مقابله با مخلان نظم و آسایش عمومی و تسهیل مأموریت‌های این نیرو، با آغوش باز پذیرا خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ورود هفت میلیون مسافر به گیلان طی ایام نوروز، خاطرنشان کرد: ورود این حجم از مسافر به استان نشان‌دهنده جاری بودن زندگی در کشور در این شرایط جنگی است. با این حال در حوزه نانوایی، سوخت و تأمین کالاهای اساسی هیچ کمبودی در استان وجود نداشته و خدمات‌رسانی به مردم و مسافران به نحو مطلوب انجام شده است.

فراجا؛ فراتر از مأموریت‌های انتظامی

استاندار گیلان در ادامه به نقش مهم نیروی انتظامی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: فراجا تنها در حوزه برقراری نظم و امنیت خلاصه نمی‌شود، بلکه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی نیز مسئولیت‌های خطیری بر دوش دارد. ما از این ظرفیت در جهت اعتلای فرهنگ عمومی و تحقق منویات نظام در این حوزه‌ها، بهره‌مند خواهیم شد.

در پایان این دیدار که با استقبال گرم فرماندهی انتظامی گیلان همراه بود، استاندار با اهدای لوح تقدیر از زحمات مجموعه انتظامی استان در ایام نوروز و تعطیلات سال نو قدردانی کرد.