به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما از ابتدای جنگ به واشنگتن اطلاع دادیم که اجازه استفاده از حریم هوایی خود را در هیچ عملیاتی (به کشورهای متجاوز به ایران) نخواهیم داد.

وزیر دفاع اسپانیا در ادامه اضافه کرد: ما به واشنگتن اطلاع دادیم که اجازه استفاده از پایگاه هوایی روتا در کادیز و پایگاه هوایی مورون در سویل را در جنگ (علیه تهران) نخواهیم داد.

مارگاریتا روبلس سپس تصریح کرد: موضع مادرید در مورد این جنگ روشن است؛ ما آن را غیرقانونی و ناعادلانه می‌دانیم.

این در حالیست که ال پایس پیشتر اعلام کرده بود: دولت اسپانیا از مشارکت در جنگی که غیرقانونی می‌ داند، خودداری می‌ کند و بر این اساس اعلام کرد که مادرید حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای درگیر در جنگ ایران بست.