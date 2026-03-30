۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۵

مادرید: آشکارا به آمریکا گفتیم که جنگ علیه ایران را غیرقانونی می‌دانیم

وزیر دفاع اسپانیا تصریح کرد: آشکارا به آمریکا گفتیم که جنگ علیه ایران را غیرقانونی می‌دانیم؛ بنابراین، اجازه استفاده از پایگاه هوایی روتا در کادیز و پایگاه مورون در سویل را نخواهیم داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، مارگاریتا روبلس وزیر دفاع اسپانیا امروز دوشنبه اعلام کرد: ما از ابتدای جنگ به واشنگتن اطلاع دادیم که اجازه استفاده از حریم هوایی خود را در هیچ عملیاتی (به کشورهای متجاوز به ایران) نخواهیم داد.

وزیر دفاع اسپانیا در ادامه اضافه کرد: ما به واشنگتن اطلاع دادیم که اجازه استفاده از پایگاه هوایی روتا در کادیز و پایگاه هوایی مورون در سویل را در جنگ (علیه تهران) نخواهیم داد.

مارگاریتا روبلس سپس تصریح کرد: موضع مادرید در مورد این جنگ روشن است؛ ما آن را غیرقانونی و ناعادلانه می‌دانیم.

این در حالیست که ال پایس پیشتر اعلام کرده بود: دولت اسپانیا از مشارکت در جنگی که غیرقانونی می‌ داند، خودداری می‌ کند و بر این اساس اعلام کرد که مادرید حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای درگیر در جنگ ایران بست.

    • IR ۱۹:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      اسپانیا شرف داره به کشور های به ظاهر اسلامی
    • مهدی IR ۲۰:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      دمتون گرم درود بر اسپانیا
    • سید علی IR ۲۱:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      درود بی پایان بر اندیشگران آزاده اسپانیائی به درستی سمت گیری شماها از این طریق دستتان به خون بیگناهان ایرانی آلوده نخواهد شد به امید باریتعالی دری از درهای بهشت را نصیبتان خواهد کرد و نامتان را در تاریخ مبارزات کشورمان ایران به خوبی خواهد درخشید .
    • ایرانی IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      دردتون بخوره تو سر وطنفروشا

