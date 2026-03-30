  1. سیاست
  2. سایر
۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۳۷

نیروی دریایی سپاه، هرگونه دست‌اندازی دشمن را خنثی خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با تسلیت شهادت فرمانده نیروی دریایی سپاه، تصریح کرد: نیروی دریایی سپاه راه او را با اقتدار بیشتر استمرار خواهند بخشید و هرگونه دست‌اندازی دشمن را خنثی می‌کنند.

متن پیام آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در پی شهادت سردار علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه به شرح زیر است:

«شهادت سردار رشید و فداکار اسلام، دریابان پاسدار علیرضا تنگسیری، که از حماسه‌سازان دلیر جنگ رمضان و از تبار غیورمردانی چون رئیسعلی دلواری بود، موجب تأثر و تألم عمیق اینجانب گردید.

این مجاهد نستوه که در طول سال‌های دفاع مقدس و جنگ رمضان، با توکل به قادر متعال و تکیه بر ایمان و اعتقاد عمیق به مبانی اسلام، با فرماندهی مدبرانه خویش ضربات سهمگینی بر متجاوزین آمریکایی-صهیونی وارد ساخت و دسایس دشمن برای تجاوز به میهن اسلامی را نقش بر آب کرد و سرانجام پس از عمری مجاهدت مخلصانه، به فوز عظیم شهادت و لقا الله نائل آمد.

رجای واثق دارم هم‌رزمان آن شهید والامقام در نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، راه عزت‌آفرین او را با اقتدار بیشتر استمرار خواهند بخشید و هرگونه دست‌اندازی دشمن را خنثی کرده و همچون آن مجاهد شهید، با تدبیر و دلیری عمل خواهند کرد.

به یقین، پیروزی انصار حق نزدیک است و غرش رعدآسای نیروهای مسلح ما، ندای حقانیت مظلومین را به گوش جهانیان خواهد رساند.

إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ

اینجانب شهادت سرافرازانه این سرباز مخلص و مجاهد فی سبیل الله را به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عج) و رهبری معظم انقلاب، و به همه همرزمان و قوای مسلح ایران اسلامی، جبهه مقتدر و مخلص مقاومت بالاخص خانواده صبور و مؤمن آن شهید، تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.»

کد مطلب 6787358
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها