۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۲۲

صفایی بوشهری: مردم استان بوشهر در مقابل متجاوزان تاریخ پرافتخاری دارند

بوشهر- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: مردم استان بوشهر تاریخ مبارزات ضداستعماری پرافتخاری رقم زده اند و هیچگاه قدمی به عقب در مقابل تجاوز متجاوزان بر نداشته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری خطاب به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی شهادت دریابان علیرضا تنگستانی سرباز ایرانی و پاسدار اسلام، سند افتخار مردم دلاور خیز بوشهر در پیامی آورده است: در آغاز بار دیگر شهادت مقتدایمان و رهبر عالی مقام انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای «قدّس الله نفسه الزکیه» و دیگر شهدای آن بیت سیادت و فقاهت و کرامت و مجاهدت به آن رهبر عزیز و ارجمند تسلیت عرض می نمایم و شکرگزار ذات اقدس الهی می باشم که خداوند، امامت و رهبریت انقلاب بزرگ اسلامی ایران را به دست آن سلاله عزیز پیامبر گرامی «صلّی الله علیه و آله» و تجلی بخش آن امام شهید قرار داد و مقدّر فرمود.

علما، سرداران و مردم استان بوشهر از دیرباز در مقابل تجاوزات بیگانگان با تمام توان ایستاده اند و تاریخ مبارزات ضداستعماری ۵۰۰ ساله‌ پرافتخاری را بر اساس مبانی فقه اسلامی و وطن دوستی و غیرت دینی و ملی رقم زده اند و هیچگاه قدمی به عقب در مقابل تجاوز متجاوزان بر نداشته اند چنانکه آن رهبر شهید انقلاب فرمودند: «مقاومت فرهنگ مردم بوشهر است.»

در ادامه پیام نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بیان شده است: هم اینک که سردار سرافراز دیگری از جمع سرداران جان برکف این استان، شهید دریابان سردار سرلشکر علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به شهادت رسیده و به اوج تعالی مقام انسانی نائل آمده است، ضمن عرض تسلیت، صمیمانه از عنایات آن رهبر عظیم الشأن به مردم استان دارالحماسه و ولایتمدار بوشهر و تاریخ مقاومت آن تشکر و قدردانی می نمایم و معروض می دارم تمامی روحانیت، دانشگاهیان، رزمندگان ارتش و سپاه و بسیج و تمامی اقشار مردم به ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران که مثل همیشه هم اینک در صحنه و اجتماعات مردمی حاضر هستند با تمام توان تحت رهبری آن مقام معظم از حریم ایران عزیز در مقابل تجاوزات مظاهر شیطان رجیم یعنی رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار و هم پیمانان آن ها دفاع می کنیم و تا قطره ای خون در بدن داریم همانند سرداران مقاومت تاریخ این استان، شهیدان رئیسعلی دلواری، نادر مهدوی و علیرضا تنگسیری و دیگر سرداران این دیار، نمی گذاریم اندکی از آب و خاک ایران به دست بیگانه افتد همانگونه که از آثار تجاوز آن بیگانگان هم اینک تنها گورستان‌شان در این دیار باقی است و برگ زرین شکست و دستگیری تفنگداران دریایی در سال ۱۳۹۶ و شکست های پیاپی انگلیس و دیگر متجاوزان در کتاب تاریخ پرشکوه این استان ثبت و ضبط شده است.

در پایان این پیام آمده است: بار دیگر بیعت برخاسته از عمق ایمان و سراسر محبت و مودّت مردم ولایتمدار این استان با آن رهبر گرانقدر اعلام داشته و عهد می بندیم که با مجاهدت تمام و ایثار جان و مال و شهادت طلبی تحت فرمان آن رهبر گرانقدر و فرمانده کل قوا از حریم حرم الهی و ارزشمند ایران و اسلام دفاع نماییم.

کد مطلب 6787432

