پیام سعید جلیلی به مناسبت شهادت دریابان علیرضا تنگسیری

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی انقلاب به مناسبت شهادت دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده قهرمان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیامی صادر کرد. متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حماسه تاریخی مقاومت دلاور مردان خلیج فارس در برابر متجاوزان از میرمهنا تا رئیس علی و نادر مهدوی، بار دیگر با شهادت فرزند عزیز ملت ایران دریابان علیرضا تنگسیری فرمانده قهرمان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکرار شد.

دلاوری ها و مجاهدت های شهید تنگسیری کابوس برای آمریکا بود که اینک خون پاک او گواه تداوم خط سرخ حماسه حسینی در جاده های آبی خلیج همیشه فارس است که استواری و شکست ناپذیری دژ محکم جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت را در برابر دشمنان ایران و امت اسلامی رقم زد. این رشادت ها امروز جهان استکبار را مبهوت و مقهور قدرت ایمان ایران در تنگه هرمز کرده است.

او همراه با امام شهید امت اکنون در بارگاه قدس الهی هم نشین با سالار شهیدان است و دعای آن ها پشتوانه ملتی است که این راه را با قدرت ادامه می دهند.

سعید جلیلی

۱۴۰۵/۱/۱۰