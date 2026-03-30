به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شرکت صهیونیستی بازان در حیفای اشغالی اعلام کرد: در جریان حمله موشکی مشترک ایران و لبنان یک مخزن پالایش نفت آسیب دیده است.
این در حالی است که اعلام میزان خسارت های وارده به اراضی اشغالی در پی حملات موشکی ایران و لبنان به شدت سانسور می شود.
پیشتر رسانه های صهیونیستی گزارش داده بودند، شلیک مشترک موشک هایی از ایران و حزبالله لبنان، حیفا و اطراف آن را هدف قرار داده است.
رسانههای صهیونیست اعلام کردند: ساختمانی در بازان در حیفا هدف اصابت قرار گرفت. همچنین اصابت موشکهای اخیر به پالایشگاه های حیفا نیز تأیید شده است.
