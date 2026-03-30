۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۱۱

اذعان صهیونیست‌ها به آسیب دیدن تأسیسات نفتی حیفا

با وجود سانسور شدید در اراضی اشغالی، شرکت صهیونیستی بازان به آسیب دیدن تأسیسات پالایشگاهی در حیفای اشغالی اذعان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، شرکت صهیونیستی بازان در حیفای اشغالی اعلام کرد: در جریان حمله موشکی مشترک ایران و لبنان یک مخزن پالایش نفت آسیب دیده است.

این در حالی است که اعلام میزان خسارت های وارده به اراضی اشغالی در پی حملات موشکی ایران و لبنان به شدت سانسور می شود.

پیشتر رسانه های صهیونیستی گزارش داده بودند، شلیک مشترک موشک هایی از ایران و حزب‌الله لبنان، حیفا و اطراف آن را هدف قرار داده است.

رسانه‌های صهیونیست اعلام کردند: ساختمانی در بازان در حیفا هدف اصابت قرار گرفت. همچنین اصابت موشک‌های اخیر به پالایشگاه‌ های حیفا نیز تأیید شده است.

