جواد میربهبودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روستائیان محترم استان یزد می‌توانند تا پایان خردادماه سال آینده، جهت دریافت پروانه ساختمانی با تعرفه سال ۱۴۰۴ اقدام کنند.

وی افزود: این تصمیم در راستای تسهیل شرایط، رفاه حال روستائیان و در راستای حمایت از مردم ولایتمدار، و به پاس قدردانی از حضور گسترده و میدانی مردم و روستائیان همیشه در صحنه اتخاذ شده است

میربهبودی با اشاره به نامه ارسالی از سوی، رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تصریح کرد: بر اساس هماهنگی انجام‌شده با شورای امنیت کشور، صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ مطابق تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ و بدون افزایش مبلغ عوارض انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: دهیاری های استان موظف‌اند این بخشنامه را اجرا و خدمات مربوط به صدور پروانه‌ها را با همان تعرفه سال ۱۴۰۴ ارائه کنند تا فشار اقتصادی جدیدی بر روستائیان عزیز وارد نشود.

دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری یزد ضمن تقدیر از همراهی و حمایت‌های مردم عزیز و روستائیان شجاع استان، این اقدام را گامی در جهت استمرار خدمت‌رسانی و حمایت موثر از معیشت اقشار روستایی اعلام می‌ نماید.