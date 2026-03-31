به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، رسانههای رژیم صهیونیستی از جمله شبکه ۱۴ اذعان کردند که حزبالله لبنان روزانه حدود ۱۰۰ موشک به سمت اراضی اشغالی شلیک میکند.
منابع صهیونیستی همچنین از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در پی نبردهای سنگین ساعات گذشته در جنوب لبنان خبر دادند.
در همین راستا، حزبالله اعلام کرد که زیرساختهای ارتش دشمن را در منطقه «الکریوت» در شمال حیفا و همچنین شهرک «نهاریا» در شمال فلسطین اشغالی هدف حملات موشکی قرار داده است.
رزمندگان مقاومت همچنین با استفاده از پهپادهای انفجاری و ویژه، تجمع نظامیان صهیونیست در نزدیکی بندر «الناقوره» و پایگاه «فیلون» در جنوب شهرک «روش بینا» را با دقت هدف قرار دادند.
در محور عملیاتی شهرکهای جنوبی، حزبالله با شلیک چندین موشک هدایتشونده، تانکهای «مرکاوا» ارتش اشغالگر را در شهرک «عیناتا» منهدم کرد.
همچنین تجمعات نظامی ارتش دشمن در مناطق «غدماثا»، «الفریز»، «السدر» و «المثلث» هدف سنگینترین حملات موشکی و توپخانهای قرار گرفت که منجر به تلفات قطعی در میان صهیونیستها شد.
گزارشهای میدانی همچنین حاکی از آن است که نیروهای زرهی رژیم صهیونیستی در جاده «عیترون-عیناتا» در کمینهای دقیق مقاومت گرفتار شده و هدف اصابت مستقیم قرار گرفتند.
شبکه المیادین نیز گزارش داد که مقاومت با استفاده از انواع سلاحها از جمله موشکهای ویژه و بسته های انفجاری که از قبل کار گذاشته شده بود، به مقابله با پیشروی نظامیان صهیونیست پرداخت.
در یک مورد، نیروهای پیاده دشمن پس از گرفتار شدن در کمین، به خانهای در شهرک «عیناتا» پناه بردند که آن خانه نیز هدف موشک مقاومت قرار گرفت و تمامی افراد مستقر در آن کشته یا زخمی شدند.
براساس این گزارش، نبردها در مسیرهای پیشروی دشمن با درگیریهای تنبهتن و استفاده از سلاحهای سبک تا ساعات پایانی ادامه داشته است.
