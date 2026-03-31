به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی امروز سه شنبه در بیانیه ای از شلیک موج جدیدی از موشک های ایران به اراضی اشغالی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در این خصوص آمده است: موج جدیدی از موشک‌ های ایرانی که به سمت مرکز اسرائیل (اراضی اشغالی) شلیک شده است، شناسایی شد.

فرماندهی جبهه داخلی رژیم صهیونیستی در این خصوص اضافه کرد: آژیرها در تل آویو و دره اردن پس از شناسایی موشک‌ های ایرانی به صدا درآمدند. آژیرها در آویویم در جلیل علیا نیز پس از شناسایی موشک‌های لبنان به صدا درآمدند.

از سوی دیگر، رادیو ارتش این رژیم نیز گزارش داد: ۲ موشک به سمت مرکز اسرائیل شلیک شد؛ ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که آنها حامل مهمات بارشی هشتند.

این در حالیست که علیرغم سانسور شدید تلفات ناشی از موشک باران تلافی جویانه این رژیم از سوی نیروهای مسلح ایران، در موج موشکی پیشین تهران که ساعاتی پیش انجام شد، زخمی شدن ۹ صهیونیست اشغالگر تأیید شد.