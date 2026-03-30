دعوت از مردم آذربایجان شرقی برای حضور در مراسم یوم الله ۱۲ فروردین

به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم؛ "إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ"

یوم الله ۱۲ فروردین، در تابلوی افتخارات انقلاب اسلامی ایران، روزی به یاد ماندنی، طلوعگاهی بی‌بدیل و نقطهٔ عطفی تاریخ‌ساز است که نگارگر حماسهٔ استقرار نظامی برآمده از متن ایمان و ارادهٔ ملی گشت. این روز، تجلی‌گاه تبلور «جمهوریت» در جانِ «اسلامیت» و ظهور نظمی مردم‌پایه بود که بر بلندای آن، اندیشهٔ سیاسی امام خمینی (ره) در قالب دولتی الهی و مردمی، چهره‌ای نو از تمدن‌سازی بر پایهٔ شریعت محمدی (ص) را به جهانیان نمایاند. دوازدهم فروردین، روز پیوند خردمندانهٔ ایمان و سیاست، روز تولد حقیقی حکومتی است که در آن، رأی ملت در مسیر ولایت، معنای عمیق «مردمسالاری دینی» را عینیت بخشید و الگویی ماندگار در نظم‌های سیاسی معاصر پدید آورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، در استمرار تجمعات انقلابی این روزها و شب‌های پرافتخار ملت ایران که بار دیگر عظمت حضور مردم در عرصه‌های سرنوشت‌ساز را به مثابه‌ی تجلی عینی «حماسه‌ی سیاسی» و «بصیرت اجتماعی» به نمایش گذاشت و با پاسداشت عمیق حماسه‌آفرینی‌های دلاوران رزمنده کشور در جنگ ترکیبی آمریکای جنایتکار و رژیم کودک‌کش صهیونیسم، از مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه ایران اسلامی دعوت می‌نماید تا راس ساعت ۲۱ سه‌شنبه ۱۱ فروردین در ویژه برنامه‌های "برافراشتن پرچم" حماسه‌ای ماندگار و تاریخی بیافرینند.

برنامه‌ها شامل:

برافراشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران در مساجد، حسینیه‌ها، میدان‌های اصلی، آستان نورانی امامزادگان و نیز بر بام منازل در سراسر کشور

طنین‌افکنی حماسی و هم‌خوانی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در فضای خیابان‌ها و میدان‌های شهرها و روستاها

سلام نظامیِ ملت ایران به پرچم پرافتخار این سرزمین

فریاد رسای «آری» بر جمهوری اسلامی و تجدید میثاق با آرمان‌های بلند امامین انقلاب و بیعت مجدد با حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) رهبر معظم انقلاب

این حضور پرشور و آگاهانه، پاسخی قاطع، ماندگار و تاریخ‌ساز به تمام بدخواهان، تردیدافکنان و معاندان نظام خواهد بود؛ حضوری که ترجمانِ عینی غیرت دینی، وفاداری تاریخی به آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب (ره)، شهدای والامقام و رهبر شهیدان مقاومت است. این عزم راسخ، بار دیگر معادلات دشمنان را در هم می‌ریزد، امید را در آینهٔ دل دوستداران انقلاب زنده می‌سازد و ندای «ما همچنان پابرجاییم» را به گوش جهانیان می‌رساند.