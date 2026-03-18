به گزارش خبرنگارمهر، روحالله متفکر آزاد عصر چهارشنبه، در بازدید از مرکز کنترل و هماهنگی عملیات جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی، با تقدیر از تلاشهای نیروهای امدادی اظهار کرد: فداکاری و حضور بهموقع امدادگران در شرایط دشوار نشاندهنده روحیه ایثار و تعهد آنان به خدمترسانی به مردم است.
وی با اشاره به همبستگی مردم ایران در مواجهه با چالشها افزود: ملت ایران در شرایط سخت همواره با اتحاد و همدلی توانستهاند از مشکلات عبور کنند و این روحیه انسجام ملی سرمایهای ارزشمند برای کشور است.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی همچنین از تلاشهای شبانهروزی امدادگران هلالاحمر در حوادث اخیر قدردانی کرد و گفت: اقدامات سریع و مسئولانه نیروهای امدادی در مدیریت بحرانها شایسته تقدیر است و نقش مهمی در کاهش آسیبها و کمک به مردم دارد.
در این بازدید، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانشرقی نیز گزارشی از اقدامات آموزشی، ارائه حمایتهای روانی و عملیات امداد و نجات انجامشده توسط امدادگران استان ارائه کرد و از آمادگی نیروهای امدادی برای مواجهه با شرایط بحرانی خبر داد.
در ادامه این نشست، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در جمعیت هلالاحمر استان نیز با اشاره به روحیه همدلی و ایثار امدادگران، تلاشهای آنان را در خدمترسانی به مردم ستود.
نظر شما