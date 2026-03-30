به گزارش خبرگزاری مهر،سید محمدرحیم مرتضوی، شهردار منطقه ۱۳ تهران با اشاره به روند بررسی وضعیت بوستان جنگلی سرخه‌حصار گفت: پیش از آغاز جنگ، نشست‌های متعددی در قالب کارگروه تخصصی سرخه‌حصار برگزار شد تا نحوه بهره‌برداری از این مجموعه تفریحی گردشگری و تمهیدات لازم برای مدیریت حضور گسترده شهروندان، به‌ویژه در مناسبت‌هایی مانند آیین کهن سیزده‌بدر با توجه به اهمیت پاسداشت طبیعت در فرهنگ ایرانی مورد بررسی، هماهنگی‌ و برنامه‌ریزی قرار گیرد.

این مسئول با بیان اینکه از ابتدای جنگ و تغییر شرایط، ارزیابی‌های جدید نشان داد که تداوم فعالیت بوستان و میزبانی از جمعیت گسترده شهروندان می‌تواند با مخاطراتی همراه باشد، اظهار داشت: تعطیلی این بوستان از همان روزهای نخست جنگ رمضان در دستور کار قرار گرفت.

مرتضوی با اشاره به جایگاه فرامنطقه‌ای بوستان سرخه‌حصار و مراجعه شهروندان از نقاط مختلف تهران اظهار کرد: این بوستان هر ساله در آیین سیزده‌بدر میزبان جمع زیادی از مردم است، اما در شرایط فعلی حفظ امنیت و سلامت شهروندان در اولویت قرار دارد،این بوستان در روز سیزدهم فروردین،روز طبیعت همجنان تعطیل است.

وی تأکید کرد: بازگشایی بوستان ۶۰۰ هکتاری سرخه‌حصار پس از پایان جنگ و برقراری امنیت کامل در پایتخت بویژه شرق تهران انجام خواهد شد.