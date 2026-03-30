۱۰ فروردین ۱۴۰۵، ۲۰:۰۸

اولین شهید آق‌قلا در جنگ تحمیلی رمضان به یاران شهیدش پیوست

آق قلا-ستوانیکم پاسدار شهید جواد لک‌زایی از نیروهای هوافضا و اهل روستای انقلاب بخش وشمگیر شهرستان آق‌قلا، به‌عنوان نخستین شهید این شهرستان در جنگ تحمیلی رمضان به مقام رفیع شهادت نائل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، ستوانیکم پاسدار شهید جواد لک‌زایی از کارکنان نیروی هوافضا، به‌عنوان نخستین شهید شهرستان آق‌قلا در جنگ تحمیلی رمضان به شهادت رسید و به خیل یاران شهید خود پیوست.

این شهید والامقام اهل روستای انقلاب از توابع بخش وشمگیر شهرستان آق‌قلا بوده و خبر شهادتش موجی از اندوه و تأثر را در میان مردم این منطقه ایجاد کرده است.

شهید لک‌زایی از نیروهای متعهد و خدوم حوزه هوافضا بوده که در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کرد.

جزئیات مربوط به زمان و مکان برگزاری مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین این شهید گرانقدر متعاقباً اعلام خواهد شد.

    • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۰
      0 0
      پاسخ
      اسم روستاش انقلاب بوده ؟؟

