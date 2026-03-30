به گزارش خبرنگار مهر، ستوانیکم پاسدار شهید جواد لکزایی از کارکنان نیروی هوافضا، بهعنوان نخستین شهید شهرستان آققلا در جنگ تحمیلی رمضان به شهادت رسید و به خیل یاران شهید خود پیوست.
این شهید والامقام اهل روستای انقلاب از توابع بخش وشمگیر شهرستان آققلا بوده و خبر شهادتش موجی از اندوه و تأثر را در میان مردم این منطقه ایجاد کرده است.
شهید لکزایی از نیروهای متعهد و خدوم حوزه هوافضا بوده که در مسیر دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کرد.
جزئیات مربوط به زمان و مکان برگزاری مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین این شهید گرانقدر متعاقباً اعلام خواهد شد.
